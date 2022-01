Gest de mare jucător al lui Chipciu după marcarea golului trei al CFR-ului

Introdus în minutul 69 al meciului, Alexandru Chipciu a intrat foarte bine în joc și și-a trecut numele pe lista marcatorilor opt minute mai tarziu (77').

Aripa dreaptă a ardelenilor a dat dovadă de fair-play după marcarea golului. Deși a reușit golul care a dus-o din nou pe CFR la conducerea meciului, 2-3, fotbalistul de bandă nu s-a bucurat după ce a marcat în poarta fostei sale echipe.

Chipciu a îmbrăcat tricoul lui FCSB în perioada ianuarie 2012 - iulie 2016.

Dan Petrescu anunța înaintea meciului cu FCSB că Alex Chipciu va continua la CFR

În urmă cu câteva zile, impresarul Ioan Becali anunța că Alexandru Chipciu va semna cu Universitatea Craiova în această iarnă, după ce la echipa olteană a fost numit în funcția de președinte executiv Marian Copilu, o persoană cu care fotbalistul are o relație apropiată.

Cu toate acestea, Dan Petrescu susține că a discutat cu Chipciu, iar fotbalistul i-a transmis că nu a primit nicio ofertă și nu are de gând să plece de la Cluj în această iarnă.

„Eu am vorbit cu el, mi-a spus că n-a avut nicio ofertă de la nimeni și nu l-a sunat nimeni. Nici de la Craiova, nici din altă parte. El are familia aici, are patru copii, în niciun caz nu s-a gândit să plece de la CFR.

El s-a antrenat bine, n-a jucat toate meciurile, dar mereu când a intrat a dat gol sau ne-a ajutat. Dacă el se antrenează în continuare așa, are șanse mari să fie titular sau să intre pe parcurs. Totul depinde de el, dar să plece... în niciun caz!”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă dinaintea meciului FCSB - CFR.