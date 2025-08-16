Cât timp a fost sub contract cu Rangers, ni s-a spus, în mod repetat, că e internaționalul nostru e asaltat de oferte, pe lista marilor echipe europene.

Din păcate, acum se vede, încă o dată, că viața bate filmul! Pentru că, liber de contract din luna iunie, de când a încheiat socotelile cu Rangers, Ianis Hagi stă tot pe tușă, fără echipă. Prima consecință a acestei situații se resfrânge chiar asupra sa. Pentru că, după cum sport.ro a arătat aici, asistăm la o situație nemaiîntâlnită, în cazul lui Ianis Hagi, de doi ani și jumătate!

Ianis Hagi, într-un club nedorit

Faptul că am trecut deja de jumătatea lunii august, iar Ianis Hagi e tot liber de contract reprezintă o situație deosebit de gravă pentru fostul star de pe „Ibrox Park“.

Cele mai multe campionate europene fie că au pornit deja la drum, fie că debutează în aceste zile. Ceea ce înseamnă că transferurile au fost făcute, iar loturile au fost definitivate.

În acest context, opțiunile lui Ianis Hagi devin tot mai puține, iar presiunea crește asupra sa, în tentativa de a reveni pe teren. Cu precizarea că, oricum, Ianis are deja un mare handicap: n-a făcut pregătirea de vară, așa cum ar fi trebuit, alături de noua sa formație.

Detaliul care demonstrează gravitatea situației, în cazul internaționalului nostru, iese în evidență, când luăm la puricat lotul cu care Rangers a încheiat campania precedentă. Aici, figurează peste 40 de jucători, potrivit transfermarkt.com. Dintre aceștia, Ianis Hagi e într-un club nedorit.

Concret, sunt doar patru jucători ai lui Rangers din sezonul trecut, care sunt „șomeri“, în momentul de față:

*Ianis Hagi

*Tom Lawrence

*Adam Devine

*Cole McKinnon

Dintre acești jucători, doar Ianis Hagi și Tom Lawrence sunt fotbaliști de națională, cu experiența mai multor sezoane în fotbalul mare. În rest, Adam Devine (22 de ani) și Cole McKinnon (22 de ani) au fost niște jucători „de umplutură“, la Rangers și nu e tocmai surprinzător că nu și-au găsit echipe până acum.

Revenind la Ianis Hagi, situația sa actuală a adus și o devalorizare a cotei sale de piață, după cum sport.ro a arătat aici.

