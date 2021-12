Dan Nistor, după egalul de la Botoșani: ”Moșul a venit doar cu un punct”

Moldovenii au condus cu 2-1 într-un meci stricat de arbitrajul brigăzii lui Istvan Kovacs. Dan Nistor, mijlocașul lui Laurențiu Reghecampf, a vorbit despre punctul obținut de el și colegii săi.

”Din păcate, Moșul a venit doar cu un punct. Cred că am meritat victoria, am avut foarte multe ocazii, dar ce putem face, trebuie să mergem mai departe. Ne mulțumim cu acest punct și ne gândim la meciul de la Voluntari. Mister a avut o mică ședință cu noi la pauză. Ne-a spus ce am făcut bine și ce nu am făcut bine. Cred că asta s-a văzut și în teren. Trebuie să fim mai atenți la faza defensivă.

Nu comentez arbitrajul, așa au văzut dânșii, așa au dat, ce putem să spunem. Asta este viața, mergem mai departe.

Nu știu ce s-a întâmplat la pauză în tunel. Am intrat mai devreme la vestiar. Cred că a fost o mică ceartă, dar a fost un meci destul de tensionat. Cred că acel conflict s-a încheiat cu bine, nu a fost nimeni rănit, nu s-a întâmplat absolut nimic.

Ne așteaptă un meci greu cu Voluntari. Trebuie să fim mai atenți și ne trebuie cele trei puncte pentru că echipele din spate s-au apropiat, unele chiar ne-au întrecut și e foarte important acest meci pentru noi”, a declarat Dan Nistor la finalul partidei.