Becali a reactionat dupa scandalul Bratu - Nistor! Ce a spus despre negocierile purtate cu Negoita: "Eu nu am vorit cu Nistor"

Gigi Becali se disculpa si spune ca el nu are niciun rol in neintelegerile dintre Bratu si Nistor.

Gigi Becali, patronul FCSB, a fost acuzat de dinamovisti ca a sadit samanta scandalului in interiorul clubului, dupa ce l-a ofertat pe Dan Nistor. Latifundiarul din Pipera a reactionat in aceasta dimineata.

Becali spune ca nu si-a dorit sa o destabilizeze pe Dinamo si ca l-a dorit sincer pe Nistor. El mai afirma ca nu a discutat niciun moment cu jucatorul, ci doar cu Ionut Negoita si cu impresarul Anamaria Prodan.

"Eu nu am vorbit cu Nistor. Am discutat cu Negoita, care mi-a zis ca nu il da. Dupa aceea, a aflat presa. De la impresaru, nu stiu de unde. Eu doar am recunoscut ce s-a intamplat, nu a fost nimic cu rea intentie. Eu am marit oferta dupa aia, cand am vazut ca s-a aflat in presa. Apoi m-a sunat Anamaria si mi-a zis ca daca dau unmilion si pe Qaka, Dinamo accepta. Nu am vrut. Asta a fost situatia, nu am destabilizat pe nimeni", a spus Becali la Digi.

"Nu ma interesa pe mine sa destabilizez Dinamo. Eu respect Dinamo, este o echipa cu nume, are suporteri. Chiar vorbeam aseara cu Meme si ii spuneam ca ei (n.r fanii lui Dinamo) se duc sute de kilometri in deplasare, desi echipa e pe 10", a adaugat el.