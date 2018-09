"Daca nu dau de la 3-0 in sus, or sa aiba scandal mare cu mine". Becali isi avertizeaza jucatorii inaintea meciului cu Dunarea Calarasi

Becali le-a transmis lui Dica si jucatorilor ca "vor avea scandal mare daca nu bat Calarasiul cu cel putin 3-0".

Becali nu mai accepta pasi gresiti in lupta pentru titlu si le cere lui Dica si jucatorilor o victorie la scor in meciul cu nou-promovata Dunarea Calarasi, antrenata de Dan Alexa. Acesta si-a avertizat fotbalistii ca "vor avea scandal daca nu dau de la 3-0 in sus".

"Daca nu batem Calarasiul de la 3-0 in sus, or sa aiba mare scandal cu mine. Daca batem doar cu 2-0, o sa fie scandal", a spus Becali la Digi.

"Daca ne bate Calarasiul, desfiintez echipa", a glumit el apoi.

FCSB - Dunarea Calarasi se joaca duminica seara, de la 21:00.