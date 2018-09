EXCLUSIV | Dinamo nu mai are antrenor: Bratu urmeaza sa semneze rezilierea! Antrenorul a plecat fara sa le mai vorbeasca jucatorilor

Florin Bratu a fost dat afara de Dinamo. El urmeaza sa semneze rezilierea in cursul zilei de astazi sau cel tarziu maine dimineata.

Dinamovistii s-au intors de la Iasi in cursul noptii, dupa ce au pierdut cu 0-1. In aceasta dimineata, ei au avut programat un antrenament de recuperare, in conditiile in care marti vor juca in Cupa Romaniei.

Bratu a fost prezent la antrenament si a fost instiintat ca va fi demis. Antrenorul a acceptat situatia si a transmis ca va semna rezilierea.

Rezilierea contractului urmeaza sa se faca in cursul zilei de astazi sau cel tarziu maine dimineata.

Pana in acest moment, spun sursele www.sport.ro, conducerea lui Dinamo nu are un nume concret pentru postul de antrenor.