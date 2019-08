"Daca ne aparam in continuare cum ne-am aparat cu Celtic, retrogradam!" Petrescu, declaratii GENIALE inaintea meciului cu Sepsi!

Petrescu nu-i lasa pe jucatorii sai sa se relaxeze nici dupa victoria uriasa cu Celtic de la Glasgow.

Super Dan il asteapta la antrenamente si pe Lacina Traore, care azi a revenit la CFR. Petrescu are reprosuri pentru jucatori si dupa meciul fantastic de pe Celtic Park. Nu i-a placut deloc defensiva!

Cele mai importante declaratii date de Petrescu la conferinta de presa de azi:

E o perioada foarte grea, n-am mai avut in cariera o asemenea perioada. Luna asta mai avem inca 5 meciuri, 3 in campionat si doua in Champions League. N-am trait asa ceva. Unii jucatori mai au timp liber, ii mai rotim. Dar noi, antrenorii, mai greu.

Ce-am facut in Champions League pana acum e miracol. Am eliminat 3 echipe mai bune ca noi. Slavia are buget de 42 de milioane de euro si Mlada Boleslav de 3 milioane de euro. Va dati seama ce diferenta de valoare e intre adversarii pe care i-am intalnit noi si cei pe care i-au intalnit altii. Vedeti ce achizitii au facut altii si ce achizitii am facut noi. Rezultatele noastre sunt fantastice, o autodepasire fantastica din partea tuturor. Noi am luat jucatori fie gratis, fie cu 100 000 de euro, cel mult.

Nici nu mi-am desfacut bagajul, maine il fac si iar plec. E greu sa reusim un rezultat foarte bun. Sepsi abia ne asteapta. Lumea zice ca suntem favoriti, dar la meciul asta Sepsi e favorita.

Culio vrea sa joace mereu, cand e accidentat nu asculta. Incerc sa-i explic ca trebuie sa astepte. Nu va dati seama ce face pe acolo, nu intelege ca trebuie sa astepte putin. Nu poate sa joace acum, marti am vrea sa-l avem in lot. N-a facut niciun antrenament.

Abia astept sa-l antrenez si pe Traore, ca nu l-am antrenat deloc. Daca voi avea timp la dispozitie si Traore nu se va accidenta, va fi in primii 3 atacanti din Romania. Nici eu nu fac miracole. Daca prinde pregatirea de iarna cu mine si nu se va accidenta intre timp, am mare incredere. A facut pauze mari in cariera, nici nu mai are 19-20 de ani. Eu n-am insistat sa vina, el a insistat. Mi-a zis: tati, daca nu ma mai ajuti nici tu, cine mai mai ajuta? Are salariu foarte mic. Imi plac jucatorii astia carora le e foame si care mai vor ceva de la viata. E un baiat de grup, dar trebuie sa si poata.

La Celtic au castigat jucatorii meciul, nu Dan Petrescu. Am avut si eu contributia mea. Fara jucatori nu poti sa faci nimic. Mai multi jucatori nu mi-au placut cu Celtic. Nu e normal sa luam 3 goluri. Daca ne aparam asa, retrogradam. Daca atacam asa in continuare, posibil sa luam campionatul, ca am atacat bine.

Orice jucator din Romania cred ca si-ar dori sa fie la CFR. Eu creez o stare de lupta, imi place sa am concurenta. Pe Traore l-am adus pentru ca le face concurenta atacantilor. Traore are calitati, acum trebuie sa i le pun in valoare.



Cred ca toti jucatorii au plans la meciul asta cu Celtic. Unii se mai ascundeau prin vestiar. Daca erati pe stadion... Nu se compara cu ce s-a vazut la TV. Stadionul lui Celtic e cel mai frumos din lume. Stadionu, traditia, clubul... Suporterii lui Celtic ne felicitau dupa meci. E normal sa plangi, sa ai emotiile pe care le-am avut noi!