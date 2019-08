CFR Cluj, echipa cu cel mai mic coeficient din grupele UCL, daca trece de Slavia! Cum ar arata grupa mortii pentru campioana Romaniei | 26 din 32 de echipe se stiu deja

26 din cele 32 de participante in grupele UEFA Champions League se stiu deja. Ultimele formatii se vor decide la finalul Play Off-ului. CFR intalneste Slavia Praga.

CFR Cluj, campioana Romaniei, a trecut cu 5-4 de Celtic Glasgow in turul 3 preliminar si va da peste Slavia Praga in Play Off. Dan Petrescu viseaza la a doua participare a sa in grupele celei mai importante competitii intercluburi din lume, dupa cea din urma cu 10 ani, de pe vremea cand antrena Unirea Urziceni.

26 din cele 32 de echipe din grupele UCL se stiu deja

In acest moment se stiu 26 din cele 32 de participante in grupele UEFA Champions League. Restul se 6 se vor decide in urma Play Off-ului.

Meciurile Play Off-ului

CFR Cluj - Slavia Praga

APOEL - Ajax

LASK Linz - Club Brugge

Young Boys - Steaua Rosie Belgrad

Rosenborg - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Krasnodar

Echipele deja calificate

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern Munchen

PSG

Zenit Sankt Petersburg

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Sahtior

Tottenham

Benfica

Olympique Lyon

Bayer Leverkusen

Salzburg

Valencia

Inter Milano

Lokomotiv Moscova

Racing Genk

Galatasaray

Leipzig

Atalanta

Lille

CFR ar fi echipa cu cel mai mic coeficient

Daca va trece de Slavia Praga, CFR Cluj va fi repartizata in urna a patra, fiind echipa cu cel mai mic coeficient - 3.500

Grupa mortii pentru CFR

Liverpool

Real Madrid

Inter Milano

CFR Cluj

Grupa mai accesibila

Zenit

Benfica*

Dinamo Zagreb**

CFR Cluj