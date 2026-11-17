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Dumitru Dragomir: ”Coubiș se face fotbalist de peste 10 milioane de euro!”

Dumitru Dragomir a avut cuvinte de laudă pentru noii fundași ai echipei naționale, Andrei Coubiș și Lisav Eissat.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că Andrei Coubiș va deveni cel mai bun fundaș central român și crede că fotbalistul are potențial să îl depășească pe Radu Drăgușin.

”Coubiș se face fotbalist de peste 10 milioane, dar acum, repede, într-un an. Jucător de peste 10 milioane, e peste Drăgușin, peste toți”, a spus Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

Dragomir a fost impresionat și de Lisav Eissat, fundașul lateral care l-a înlocuit pe Nicușor Bancu la meciul cu Polonia. Fostul conducător de la Ligă spune că Eissat este mai bun decât căpitanul Universității Craiova pe faza defensivă, însă este de părere că Bancu îi este superior lui Eissat pe faza de atac.

”Eissat se face fotbalist, că are forță și viteză. Doar că, la cât e de mare, nu prea dă cu capul. L-am studiat bine. Trebuie să-l învețe cineva să dea cu capul, că are forță și viteză. Nu aș putea spune că e mai bun ca Bancu, dar faza de apărare o face mai bine decât el. Pe atac nu e mai bun. Ca fundaș stânga poate ajunge bine, mi-a plăcut de el”, a adăugat fostul președinte LPF.