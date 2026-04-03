Olaru a deschis scorul după doar patru minute, însă Ongenda a reușit să restabilească egalitatea în minutul 35. FCSB a trecut din nou în avantaj în minutul 42, când Tănase a transformat un penalty obținut de Cisotti.

Gigi Becali anunță că ia în calcul să se retragă din fotbal

După pauză, moldovenii s-au dezlănțuit, iar Ongenda a reușit dubla în minutul 68. Mailat a marcat golul victoriei în minutul 78, după o eroare uriașă a lui Andre Duarte.

După meci, Gigi Becali s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația echipei și a făcut un anunț îngrijorător pentru fanii roș-albaștrilor. Finanțatorul de la FCSB spune că, dacă Mirel Rădoi nu va reuși să redreseze echipa, în cele din urmă va lua decizia de a se retrage din fotbal.

Becali spune că nu va accepta niciodată să se facă râs în play-out-ul și spune că în multe momente simte că fotbalul a avansat prea mult. Totuși, Gigi Becali spune că va mai încerca să întărească echipa și să facă anumite investiții înainte de a lua o decizie categorică.

”Dacă văd că nu se poate redresa, poate a venit momentul să mă retrag, să scăpați de mine. Retragere înseamnă ’la revedere eu’ în fotbal. Nu știu, vând echipa, văd eu. Ce să fac, să fiu râs în play-out. Niciodată! Ori sunt numărul 1, ori nu sunt. Am fost numărul 1 și am demonstrat. Dacă nu mai pot să fiu... că mă depășește, a avansat fotbalul, nu mai pot eu, a crescut fotbalul, metode, toate, eu nu mai pot”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.