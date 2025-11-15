Meciul contează pentru etapa #7 din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Turneul final va avea loc în vară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Câți români vor fi prezenți la Zenica pentru Bosnia - România



Echipa națională a emis un comunicat în care a prezentat câteva informații pentru suporterii români după ședința de organizare de la stadion.



Astfel, organizatorii se așteaptă la o asistență de aproape 12.000 de spectatori, dintre care 750 sunt români din peluză și 200 sunt români din tribună.



”Informații pentru suporterii români, după ședința de organizare de la stadion!

Toate străzile și rutele de acces către stadion vor fi închise complet traficului cu patru ore înainte de începerea meciului, cu excepția vehiculelor înscrise oficial pe lista de acces a Federației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina (FA BiH). Suporterii români au primit pe mail un formular pentru a îl completa.

Pentru această partidă, nu vor fi permise coregrafii de amploare, fiind autorizate doar bannerele și materialele standard de susținere.

Spectatorii vor avea voie cu tobe și portavoce, însă autoritățile vor colecta datele de identificare a persoanelor care vor intra în stadion cu aceste obiecte.

Steagurile celor două țări sunt permise, dar nu și bețele acestora”, a scris Naționala pe Facebook.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

