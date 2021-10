Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB-ului la primul meci după pauza competițională

FCSB a primit o veste bună pentru meciul pe care îl va disputa în compania Mioveniului, la Buzău. Edi Iordănescu va putea conta pe serviciile căpitanului Florin Tănase, care a revenit cu gol, în amicalul cu Astra, 2-0, disputat în pauza competițională.

Tavi Popescu ar putea reveni și el în lot pentru meciul cu Mioveni. MIjlocașul roș-albaștrilor nu a evoluat în amicalul cu Astra, însă potrivit informațiilor obținute de sport.ro, acest va fi apt pentru meciul cu Mioveni, din etapa a 12-a.

Edi Iordănescu nu va putea conta pe servicii lui Constantin Budescu și ale lui Șut, deoarece aceștia sunt izolații, fiind suspectați de coronavirus.

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB la meciul cu Mioveni

Vlad - Crețu, Vinicius, Miron, Radunovic - Ov. Popescu, Olaru, Oct. Popescu - Cordea, Keșeru, Vali Gheorghe

Cu Edi Iordănescu pe Bancă, FCSB a câștigat șase meciuri din șapte și a capitulat în fața campioanei CFR chiar în primul meci al lui Iordănescu jr. pe bancă.

Edi Iordănescu va lipsi de pe bancă la meciul cu Mioveni

Edi Iordănescu a fost testat pozitiv la coronavirus și nu va putea sta pe bancă la meciul cu Mioveni, acesta aflându-se în izolare.

„Am incredere neconditionata in colegii mei care se ocupa de echipa, am incredere totala in baieti, in profesionalismul lor si valoarea lor si fac apel la suporterii noștri sa mearga in numar cat mai mare la meci indiferent ca sunt din Buzau, ca vin din Bucuresti sau alte zone. Echipa are nevoie mare de sprijinul vostru !! Sanatate maxima tuturor”, a anunțat antrenorul vicecampioanei după ce a aflat că are COVID-19.

Locul lui Iordănescu, ținut de Eugen Nae

Antrenorul FCSB-ului și staff-ul său au fost testați pozitiv cu Covid-19, astfel că nu va sta pe bancă în primul meci după pauza competițională, cel cu CS Mioveni, programat sâmbătă, de la 20:30. Nu doar antrenorul este pozitiv, ci și câțiva jucători care s-au antrenat cu lotul, după cum a dezvăluit sport.ro în exclusivitate.

Astfel, conducătorii clubului au căutat soluții, iar una dintre ele este Eugen Nae, care vine temporar în locul lui Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB. Aflat liber de contract, acesta a dezvăluit că a acceptat propunerea primită. (Mai multe detalii aici!)