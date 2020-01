"Cum te simti cand se vorbeste de atatea milioane de euro?" Raspuns SENZATIONAL oferit de Florinel Coman! E cea mai importanta bijuterie a lui Becali, dar a oferit un raspuns total neasteptat! Ce a spus

Florinel Coman a vorbit despre meciul cu Karlsruher, al doilea amical al iernii pentru FCSB.

FCSB s-a impus cu scorul de 1-0 in partida cu Karlsruher, al doilea amical al iernii pentru trupa lui Vintila. Ros-albastrii au marcat in minutul 55 prin Florinel Coman un gol senzational, care a stabilit si scorul final al meciului.

La finalul partidei, "perla" lui Gigi Becali a vorbit despre meci si despre reusita sa. Totodata acesta a comentat si transferul lui Chipciu la CFR Cluj, si a oferit un raspuns senzational cand a fost intrebat cum se simte cand se vorbeste de atatea milioane de euro, bani pe care Gigi Becali ii vrea in schimbul sau.

"Un meci foarte greu cu o echipa agresiva, o echipa cu calitati fizice. Din fericire am iesit fara accidentari, ne interesa inaintea meciului sa nu ne accidentam. Ma bucur ca am reusit sa dau acest gol frumos, mi-am ajutat echipa. Nu eram sigur ca voi marca, dar mi-am incercat norocul, ma bucur ca mi-a iesit. Au venit domnii selectioneri sa ne vada, au venit si la antrenament cu siguranta au ce vedea.

Steaua mereu a avut suporteri si in alte tari, vin romani foarte multi la meciuri si ii asteptam in numar foarte mare si la urmatoarele meciuri.

Il preferam pe Chipciu la FCSB, est un jucator cu calitati foarte bune. Nu cred ca se poate vorbi de o tradare. Va fi un meci foarte bun intre noi si CFR, demn de liga 1. As vrea sa nu marchez si sa luam cele 3 puncte. Cred ca in play-off, vor intra echipele cele mai bune, care chiar merita. Cu siguranta va intra si Viitorul. Avem o echipa foarte tanara, o echipa in formare inca, a venit domnul Vintila cu o strategie, folosim 2-3 sisteme la aceste meciuri. Cu totii ne simtit foarte bine in aceste sisteme", a declarat Florinel Coman, la finalul partidei.

Florinel Coman a fost intrebat si cum se simte in momentul in care Gigi Becali cere sume astronomice de bani pentru a-l lasa sa plece.



"Cum sa ma simt, la fel", a mai spus Florinel Coman