După șase etape scurse din actuala ediție din Premier League, o singură echipă își menține invincibilitatea: Crystal Palace! 

”The Eagles” au trei victorii și trei egaluri, iar în ultima etapă au reușit să învingă campioana en-titre Liverpool cu 2-1, meci transmis în exclusivitate de VOYO.

Ismaila Sarr a deschis scorul în minutul 9, ”cormoranii” au egalat prin Federico Chiesa în minutul 87, dar Eddie Nketiah a dat lovitura la ultima fază, în minutul 90+7, pentru victoria cu 2-1 a celor de la Crystal Palace.

Echipa antrenată de austriacul Oliver Glasner este pe locul 3 în clasament, cu 12 puncte, după Liverpool (15 puncte) și Arsenal (13 puncte).

Crystal Palace FC, cu o istorie a clubului care începe tocmai în 1861, a reușit abia în acest an să câștige primele trofee majore: FA Cup (Cupa Angliei), după 1-0 în finala cu Manchester City, și FA Community Shield (Supercupa Angliei), după 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare cu Liverpool.

Iar acum pe managerul Oliver Glasner a pus ochii Manchester United. ”Urmăresc toate zvonurile, pentru că doar asta sunt, niște zvonuri. Le urmăresc neutru și complet relaxat”, a spus tehnicianul austriac pentru Kicker.

