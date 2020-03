"Dai pasa la adversar, nu joci!" Gigi Becali a pus TUNURILE pe un jucator de la FCSB dupa victoria cu Craiova! Cine l-a nemultumit pe patronul ros-albastrilor si ce mesaj i-a transmis fotbalistului

Gigi Becali a luat in vizor un jucator dupa victoria de aseara.

FCSB s-a impus in fata Universtatii Craiova, scor 4-1, pe Arena Nationala, in etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1. Golurile au fost marcate de Oaida, reusind o dubla, respectiv Dennis Man si Florin Tanase. Pentru Craiova a marcat Barbut. La finalul partidei, patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a vorbit despre jocul prestat de echipa sa si despre arbitrajul lui Kovacs.

"Trebuie sa vorbim despre un lucru important. Cand Fesnic a vazut sange, i-a dat cartonas rosu lui Iulian Cristea (n.r. la derby-ul cu Dinamo). Dar Kovacs? Pai era o faza de rosu (n.r. la accidentarea lui Darius Olaru). Nu ne jucam.. Cand a vazut ca are fata sparta, trebuie sa-i dea rosu. Pai, era fractura. E sparta carnea.



N-a inflentat scorul, am batut cu 4-1, dar arbitrii trebuie sa inteleaga ca nu mai merge. Plus ca-i da galben lui Ovidiu Popescu. El da in minge, in fine".



Gigi Becali l-a luat in vizor pe Vina



"Incep sa cred ce spuneau ei, ca au facut pregatirea ca sa fie in forma maxima in play-off. Sa vedem daca va fi la fel cu CFR. Da, nu e normal ca Universitatea Craiova sa aiba atatea ocazii. Avem probleme in aparare. Andrei Vlad nu putea sa aiba reactie, sa prinda mingea la golul primit. Eu zic ca acolo e vina lui Pantiru, asta e parerea mea. Are si Vlad o mica vina, totusi. El e bun la antrenamente, trebuie sa prinda incredere. O sa prinda daca va apara doua-trei meciuri.

Daca joaca echipa bine, nu mai faci doua schimbari la pauza. Ai vazut Vina? A facut doua pase la adversar, la revedere! Schimbat! Cred ca de aia l-a schimbat Vintila pe Vina, nu stiu. Dai pas la adversar, nu joci. Sunt fericit ca Oaida a redevenit jucatorul care era. Sunt bucuros pentru Tanase, Coman. Pentru Man nu am de ce, ca de el se stia. El joaca foarte bine. Coman a contribuit la goluri, si-a revenit. Imi revina echipa", a declarat Gigi Becali, la Digi.