"Noi am jucat cu 13 jucatori aseara!" L-a cucerit complet pe Gigi Becali! Ce fotbalist de la FCSB poate sa ii umple conturile lui Becali: "El a facut cat 3!"

Cine l-a impresionat pe Gigi Becali in meciul cu Craiova.

FCSB s-a impus pe teren propriu in meciul cu Universitatea Craiova, scor 4-1. Razvan Oaida a reusit o dubla in partida cu olteni si l-a cucerit pe Gigi Becali. Patronul ros-albastrilor a spus ca echipa sa a jucat in "13" jucatori aseara, datorita lui Oaida.

"Este o bucurie pentru ca deja este ceea ce voiam eu la echipa. Man e ceva, are niste calitati in plus e si mai tehnic. Coman a inceput sa isi revina si el, Pantiru si-a revenit si el, ca ala e Pantiru de la final, cum a jucat la finalul partidei. Noi trebuie sa castigam si meciul cu CFR sa venim pe primul loc. Sa manance si ei bataie diseara cu Medias si sa venim si noi pe primul loc. E posibil orice, eu spun ce vreau eu. Sa vedem daca Domnul vrea sa se intample asta. Oaida a fost principalul artist, dar nu ca mi-a placut ca a dat golurile. Mie mi-a placut cum a jucat Oaida, era pe tot terenul. El a facut cat 3, noi am jucat cu 13 jucatori, datorita lui Oaida. Eu ii laud cand ma bucura. Daca luam campionatul eu ii dau 3 salarii lui Oaida. De aia sunt bucuros, ca toata echipa a jucat bine", a declarat Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.