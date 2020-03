Prima reactie a lui Bogdan Vintila dupa FCSB 4-1 Craiova: "Am dominat toate jocurile de pana acum, dar ne-a lipsit asta!"

FCSB s-a impus cu 4-1 pe teren propriu in fata Universitatii Craiova si a urcat la 3 puncte in spatele CFR-ului. Ros-albastrii mai marcasera 4 goluri in luna octombrie a anului trecut, cand reusea sa o invinga pe Hermannstadt cu 4-0 la Sibiu.

Bogdan Vintila spune ca echipa sa a dominat ultimele jocuri, insa le-au lipsit golurile si spera ca de acum incolo sa nu mai fie asta o problema:

"Astazi au avut atitudine si au reusit sa joace impotriva unei echipe foarte bune. Ii felicit pentru ca au marcat. Le-am spus ca echipa isi va reveni usor usor. A fost un joc fantastic si ii felicit. Efectiv am dominat jocul de la un capat la altul din punct de vedere tactic.

Noua ne lipsea o victorie, un gol. La meciul cu Chindia, chiar daca am fost apostrofati copiii au facut un efort mare si am fost criticati foarte aspru. Normal ca si-au pierdut putin increderea, dar dupa am facut meciuri bune, insa ne-au lipsit golurile.

La jocul cu Craiova am abordat acelasi sistem tactic de la jocul trecut cand am castigat cu 2-0. Cu Man si cu Coman varf. Din pacate Olaru s-a accidentat, cred ca are fractura de pomete. Normal la astfel de situatii cred ca se da si rosu. Dupa pauza am schimbat in 4-3-3 si asa am reusit sa ii blocam si sa schimbam din mers anumite lucruri. Consider ca pana acum toate jocurile noastre le-am dominat, dar ne-au lipsit golurile. Astazi au venit si sper ca de acum sa fie tot asa.

Vina a intrat pentru ca s-a accidentat Olaru, iar in momentul in care am condus am vrut sa securizam rezultatul si l-am introdus pe Filip. A fost o decizie tactica, am vrut sa inchidem jocul.

Nu cred ca se joaca totul la Cluj. Mai sunt etape, vom vedea. Nu stiu daca e decisiv sau nu. Vreau sa ma bucur pana atunci cu jucatorii mei, cu suporterii care stiu ca sunt alaturi de noi si vreau sa le multumesc.

Ii asteptam langa noi cand se va da drumul la spectatori.", a spus Bogdan Vintila.