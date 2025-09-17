Italianul a confirmat contactele cu Petrolul Ploiești, club aflat în căutarea unui nou antrenor, și se declară tentat de o nouă aventură în România, deși condiționează totul de o analiză atentă a situației de la club.



"Lupii galbeni" au rămas fără antrenor după plecarea prematură a lui Liviu Ciobotariu și au demarat de urgență căutările. Pe lista prahovenilor s-au aflat mai multe nume, precum Florin Pîrvu, blocat însă de FC Voluntari, dar și Mehmet Topal sau Dorinel Munteanu, ambii plecați din țară în acest moment.



În acest context, varianta Cristiano Bergodi a devenit una dintre cele mai serioase. Contactat de GSP, tehnicianul italian a recunoscut primele tatonări.



Bergodi: "Trebuie să analizez de ce echipa e jos"



Întrebat despre discuțiile cu ploieștenii, tehnicianul italian s-a amuzat inițial: "(râde - n.r.) Știi tu că m-au căutat?! Am înțeles, ai vorbit acolo...".



Apoi, Bergodi a explicat ce anume cântărește în acest moment. "Ideea este că trebuie să analizez și eu situația. Să mă documentez, să văd ce și cum. Petrolul nu e doar un club de tradiție, are și o echipă bună acum, trebuie să văd de ce este acolo jos, de ce are probleme. Cunosc 4-5 jucători de la Petrolul, pe unii i-am avut elevi, însă nu am totul sub control per ansamblu", a spus antrenorul.



Cu toate acestea, italianul a transmis clar că este dispus să negocieze o revenire în fotbalul pe care îl cunoaște atât de bine.



"Ușa e deschisă! Probabil, e clar, clubul are și alte oferte, le analizează, este normal. Eu m-aș întoarce cu plăcere în fotbalul românesc, știi foarte bine simpatia mea pentru România, dar nu pot reveni în orice condiții. Pentru că sunt așteptări și în ceea ce mă privește din partea celor ce m-ar angaja", a încheiat Bergodi.



Cu o experiență vastă în România, unde a antrenat echipe precum Rapid, Steaua, Universitatea Craiova sau Sepsi, cu care a câștigat trei trofee, Cristiano Bergodi reprezintă o variantă de top pentru banca Petrolului. În ultimul său mandat, la Rapid, a condus echipa în 37 de partide, cu o medie de 1,62 puncte obținute pe meci.

