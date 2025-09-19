Naționala Moldovei s-a făcut de râs în ultimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, 0-4 acasă la Chișinău cu Israel și apoi halucinantul 1-11 în deplasare cu Norvegia lui Erling Haaland.

După tot acest parcurs dezastruos, a venit acum și o veste aparent bună.

Meciul din deplasare cu Israel din preliminarii, programat în luna noiembrie, va avea loc la... Chișinău!

”Meciul din cadrul preliminariilor CM-2026 dintre Israel și Moldova va avea loc la Chișinău, și nu în Debrecen în Ungaria. Declarația îi aparține președintelui FMF, Leonid Oleinicenco, în cadrul emisiunii Culisele Arenelor.

Președintele a explicat că, încă din februarie, a înaintat o propunere către conducerea Federației de Fotbal a Israelului, subliniind avantajele pentru toate părțile implicate.

Oleinicenco a declarat că a obținut deja un acord verbal din partea UEFA, mai rămâne doar să primească un răspuns oficial”, a scris MoldFootball.

Ce salariu are selecționerul ”tricolorilor”! Dezvăluirile, făcute de președintele federației înainte de meciul României cu Moldova de pe Arena Națională



Serghei Cleșcenco a plecat imediat după rușinea din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, 1-11 cu Norvegia lui Erling Haaland, și a fost înlocuit cu Lilian Popescu, promovat la reprezentativa de seniori de la naționala Under 19 a Moldovei.

”Oficialul a declarat că salariul lui Lilian Popescu va fi de 3.000 de euro lunar, aceeași sumă pe care o primea și Serghei Cleșcenco.

Fotbaliștii naționalei Moldovei primesc prime de 3.000 de euro pentru victorie și 1.500 de euro pentru remiză, plus bonusuri”, a rezumat MoldFootball intervenția lui Oleinicenco la emisiunea Culisele Arenelor.

Moldova și România se vor întâlni pe 9 octombrie pe Arena Națională într-un meci amical.

Va fi, subliniază FRF, ”un moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la București între România și Republica Moldova”.

