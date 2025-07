Ianis Zicu a început excelent aventura pe banca Farului, iar Ciprian Marica, unul dintre acționarii clubului de la malul mării, a explicat ce îl face special pe tehnicianul constănțean.



Cum l-a descris Ciprian Marica pe Ianis Zicu, după „remontada” cu FCSB



După doar o lună în funcție, Zicu a adunat 7 puncte din 9 posibile, reușind și o victorie de prestigiu împotriva campioanei FCSB.



Marica a dezvăluit că l-a remarcat pe Zicu încă din perioada în care antrena echipa secundă a lui FC Voluntari și că a crezut în calitățile lui încă de atunci.



„Are har, are tact, are fler. Îi face pe jucători să se autodepășească și să joace pentru antrenor”, a spus Marica la Fanatik.



Mai mult, fostul atacant spune că Zicu seamănă, din acest punct de vedere, cu Marius Șumudică. Totodată, Marica a remarcat și forma fizică superioară a Farului din acest start de sezon, un element esențial în succesul echipei.



"Are acest tact, pe care îl are și Șumi, lucru pe care nu-l au mulți antrenori. Rezultatele nu sunt întâmplătoare.



Aș minți că am insistat, dar am susținut venirea lui. Are harul pe care nu mulți antrenori îl au. Să scoți maximum din ceea ce ai, să nu te vaiți în permanență. El a crescut și va crește în continuare.

Foarte important este și aspectul fizic. Farul aleargă și poate să ducă 90 de minute. Am fost obosiți în sezonul trecut. Aveam nevoie de un start bun de sezon, care să ne dea încredere. Vor veni și meciuri grele, ne gândim să mai aducem și 2-3 jucători”, a continuat fostul internațional.



Farul Constanța, pe locul 2 în Superliga României



Formația de la malul mării ocupă poziția secundă în ierarhia Superligii, cu două victorii și un egal în trei meciuri disputate.



În fața "marinarilor" se situează doar Rapid București, la egalitate de puncte, dar cu golaveraj superior.



Pentru Farul urmează acum un meci acasă cu Metaloglobus București, formație recent promovată în primul eșalon. Cele două formații se vor duela vineri, 1 august, de la ora 19:00, pe stadionul din Ovidiu. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.