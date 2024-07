Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară în prima etapă din noul sezon al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Oțelul Galați s-a impus cu 3-2 și ai câștigat toate cele trei puncte.

Diego Zivulic, MVP în FC Botoșani - Oțelul Galați: ”Schemă de la antrenament”

Diego Zivulic, erou pentru gălățeni după ce a marcat două goluri în două minute în actul secund, a ținut să puncteze faptul că toți au încredere în ei și vor să se lupte pentru un loc în play-off.

”Schemă de la antrenament pe care nu am realizat-o în sezonul trecut. Sunt fericit. Am dat două goluri. Dar cel mai important e că am câștigat meciul. Ne gândim deja la mecuil următor.

Luăm totul pas cu pas și după o să vedem ce va fi. Vrem să luptăm pentru primele șase locuri. Va fi foarte greu. Sunt multe echipe care se vor lupta acolo. Noi avem încredere în noi”, a spus Zivulic după meci.

FC Botoșani - Oțelul Galați 2-3

Pop a deschis scorul în minutul șase, ca Friday să restabilească egalitatea în minutul 33. În actul secund, Mailat a dus gazdele în avantaj, în minutul 56, dar Zivulic a întors soarta partidei în două minute, în 65' și 67'.