Jordan Gele a marcat unicul gol al ialomițenilor în minutul 59 și a adus trei puncte importante pentru echipa lui Adrian Mihalcea, care a scăpat, momentan, de zona retrogradabilă.



După meci, tehnicianul Unirii Slobozia a tras primele concluzii și s-a declarat mulțumit pentru cele trei puncte obținute de echipa sa.



În următoarea etapă, prima din retur, Unirea Slobozia va juca tot pe teren propriu, în compania fostei campioane Farul Constanța.



Adrian Mihalcea: ”Nici nu știu pe ce loc suntem”



"E normal să fiu fericit după aceste 3 puncte. Le-am obținut după un joc bun. Legăm cea de-a doua victorie, când ieși din zona mișcătoare și te situeazi pe un loc mai bun. Este un lucru foarte bun pentru noi.



Vedeți ce înseamnă pentru noi să avem două victorii la rând. Nici nu știu pe ce loc suntem, mă interesează doar punctele. 18 puncte la jumătatea turului sunt foarte bune, target-ul meu era de 15-16 puncte. Ne așteaptă un retur și mai greu, până la play-off sau mai bine zis play-out .



Am început bine jocul, după am avut 30 de minute de joc haotic, am pierdut centrul terenului. Doar acele ocazii din final, din faze fixe, ne-au mai trezit. Am marcat iar în a doua repriză. Am schimbat puțin și sistemul", a spus Mihalcea, la flash-interviu.



Unirea Slobozia este pe locul 12, cu 18 puncte după 15 etape, peste Farul Constanța, Hermannstadt, Gloria Buzău și FC Botoșani.