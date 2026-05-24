„Marius Baciu! Marius Baciu!" , s-a auzit din Peluză, într-un moment surprins de corespondenții PRO TV.

Marius Baciu, fost căpitan al Stelei, a avut parte de o primire specială din partea suporterilor. Cu puțin timp înaintea fluierului de start, galeria prezentă în Ghencea i-a scandat numele tehnicianului.

CV-ul lui Marius Baciu nu este deloc convingător

Partea care ridică însă semne de întrebare este parcursul său ca antrenor. Baciu nu a avut experiență constantă la cluburi de top, ci mai degrabă mandate scurte la echipe din ligile inferioare sau formații aflate în lupta pentru salvare.

A pregătit echipe precum Voința Sibiu, Unirea Alba Iulia, SC Bacău, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Juventus București (actuala Daco-Getica), reușind în unele cazuri promovări sau salvări de la retrogradare.

Baciu a mai lucrat și la Turris Turnu Măgurele, unde a avut un mandat scurt, dar intens, și a bifat ulterior experiențe în zona Golfului, la cluburi din Arabia Saudită și Oman precum Al-Taqadom, Al-Alabi sau Al-Nahdah.

Este deținător de licență UEFA PRO din 2015

Ultimul său angajament important a fost ca director sportiv la Păușești Otăsău, formație ce evoluează în Liga 3, Seria 6.

Tehnicianul deține licența UEFA PRO din anul 2015 și a fost coleg de promoție cu alți trei foști antrenori la campioana României: Bogdan Andone, Vergil Andronache și Toni Petre.