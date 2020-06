Cum a fost Dinamo la un 'DA' distanta sa vanda un jucator la Manchester United! Putea primi pana la 8 milioane de euro, dar Negoita s-a opus! Dezvaluiri de ultima ora

Una dintre afacerile ratate ale lui Negoita in Stefan cel Mare are in prim-plan un nume urias din fotbalul mondial!

In 2014, Dinamo a fost la un pas sa faca afaceri cu Manchester United. David Moyes, atunci manager pe Old Trafford, il remarcase pe Dorin Rotariu si ar fi vrut sa-l cumpere. A si venit sa-l vada la un meci jucat de Dinamo intr-un cantonament care a avut loc in Anglia. Dupa 6 ani, Anghelache dezvaluie care au fost termenii in care United voia sa inchida afacerea.

"A fost o discutie in care am crezut intotdeauna. Am stat impreuna la meci, in 2014, l-a vazut pe Rotariu si m-a intrebat daca e al nostru. Am uitat sa-i spun ca il avem in coproprietate cu Timisoara. Nu am mintit, a fost doar o omisiune. Mi-a spus ca e un jucator extraordinar. Apoi Moyes mi-a zis ca ar vrea sa-l cumpere, dar sa-l facem coproprietate. Urma ca noi sa primim o suma, apoi, dupa doi ani, sa primim restul pana la 8 milioane. Rotariu ar fi ramas la Dinamo pana atunci. Am fost adeptul acestei idei. Am discutat cu cine trebuia, mi-a zis: "Il iau sau nu il iau?" Si n-am mers mai departe", a spus Anghelache la GSP Live.

In cele din urma, Rotariu a semnat in ianuarie 2017 cu Brugge pentru 2,2 milioane de euro. Fotbalistul n-a confirmat insa in Belgia, iar acum joaca la Astana, in Kazahstan.