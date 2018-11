Dan Alexa a refuzat-o pe Astra?! Imaginea care arunca in aer situatia de la 2 cluburi! Anuntul facut de Dunarea Calarasi

Dan Alexa este aproape de a o parasi pe Dunarea Calarasi.

Update: Negocierile dintre Dan Alexa si Astra s-au complicat. Antrenorul este tentata sa ramana la Calarasi, club care nu doreste sa-l lase sa plece. Dan Alexa urmeaza sa sustina o conferinta de presa marti prin care sa clarifice situatia.

Cei de la Dunarea Calarasi au postat pe retelele de socializare ca Alexa va ramane la Calarasi!

Dan Alexa ar urma sa fie prezentat oficial la Astra Giurgiu. Gabriel Canu s-a grabit si a facut anuntul inaintea clubului!

"Eu cred ca Astra are un lot de play-off, este de nivelul Craiovei exceptand Mitrita. Au castigat campionatul in trecut, s-au luptat mereu in fruntea clasamentului. Nu stiu ce se intampla acolo, dar cred ca se poate mult mai mult", spunea Alexa dupa egalul celor de la Dunarea Calarasi cu CFR Cluj.

Desi oficialii clubului si suporterii i-au cerut sa ramana, Alexa nu era convins ca va termina anul cu echipa pe care a promovat-o in Liga 1. Antrenorul a recunoascut ca e tentat s-o preia pe Astra si spunea ca vrea sa se lupte pentru trofee cu echipa din Giurgiu.

"Vreau o echipa care sa se bata pentru trofee. Iau in calcul sa plec, da! Azi ma vad cu cei de la Calarasi, trebuie sa fie si ei de acord in cazul in care voi ajunge la un acord cu Astra", a spus Alexa in GSP.