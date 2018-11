"DA, VREAU SA PLEC!" Anunt de ultima ora: Alexa e gata sa se desparta de Calarasi. Cu cine vrea sa semneze

Dan Alexa e gata s-o paraseasca pe Dunarea in plin campionat!

Desi oficialii clubului si suporterii i-au cerut sa ramana, Alexa nu e convins ca va termina anul cu echipa pe care a promovat-o in Liga 1. Antrenorul recunoaste ca e tentat s-o preia pe Astra si spune ca vrea sa se lupte pentru trofee cu echipa din Giurgiu.

"Vreau o echipa care sa se bata pentru trofee. Iau in calcul sa plec, da! Azi ma vad cu cei de la Calarasi, trebuie sa fie si ei de acord in cazul in care voi ajunge la un acord cu Astra", a spus Alexa in GSP.

Astra e aproape sa se desparta de Gigi Multescu dupa 1-2 cu Poli Iasi. Azi e programata o sedinta de 'reorganizare' la Astra, a anuntat patronul Niculae printr-un comunicat.