După meci, Denis Alibec a evidențiat faptul că echipa de la malul mării a început excelent meciul, iar acesta ar fi motivul pentru care trupa a reușit să marcheze de șapte ori în poarta lui Horațiu Moldovan.

Cum a comentat Denis Alibec victoria cu 7-2 împotriva lui Rapid + ce a spus despre topul golgheterilor din Superligă

De asemenea, întrebat despre topul celor mai buni marcatori din campionatul României, Denis Alibec a precizat că nu are niciun interes față de asta, căci tot ce își dorește e să-și treacă în CV titlul cu Farul.

„Am început meciul foarte bine și cred că de aceea am reușit să câștigăm. I-am luat prin surprindere și de acolo am început să tot marcăm. Toată săptămâna nu m-am gândit deloc că voi marca. Era presiune, știam că Rapidul e o echipă bună. Știam că vor veni aici să lupte, dar noi am făcut un meci bun.

Cum v-am spus și data trecută, nu mă mai interesează (n.r. topul golgheterilor). Mă interesează să luăm campionatul. Am vorbit că trebuia să schimbăm tricoul după meci (n.r. cu Săpunaru, la pauză). E un jucător mare, e normal să mai greșească și el că nu e robot. Cum fiecare poate greși.

Să sperăm (n.r. că sunt pregătit pentru națională). Nu fac convocarea, dar cred că merităm (n.r. atacul Farului, la națională)”, a spus Alibec, după meci.

Farul Constanța - Rapid București 7-2

Denis Alibec a dat startul recitalului în minutul trei al meciului. Ulterior, Tudor Băluță a dus scorul la 2-0, respectiv 3-0 (23', 27'), iar atacantul echipei de la malul mării a închis tabela în prima repriză la 4-0 (45').

În partea secundă, Cristi Săpunaru a redeschis tabela în minutul 59, iar Denis Alibec a readus diferența la patru goluri (61').

Louis Munteanu a mai marcat de două ori (75', 77'), ca Marko Dugandzic să reducă diferența pe final, în minutul 86. Cu 7-2 pe tabelă, Farul Constanța are acum 46 de puncte și beneficiază de un golaveraj de +șapte goluri.