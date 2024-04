Louis Munteanu a marcat din nou și a anunțat unde vrea să se transfere

Louis Munteanu a fost din nou la înălțime și a marcat și în acest meci pentru Farul Constanța, astfel că a ajuns la zece reușite în acest sezon pentru echipa lui Gică Hagi. Pe lângă golul din prima repriză, atacantul a bifat și un assist pentru golul de 2-1 al lui Luca Andronache.

După meci, atacantul de 21 de ani a tras primele concluzii și a dezvăluit ce plănuiește la finalul acestui sezon.

Munteanu se va întoarce la Fiorentina, clubul care l-a împrumutat din nou la Farul Constanța, și își dorește să evolueze în străinătate din sezonul următor. În plus, acesta țintește și o convocare la națională pentru EURO 2024.

Louis Munteanu: ”Mă distrez pe teren”

„Și eu zic că este mulțumit de mine, de asta îmi dă atâta încredere, sper să o țin așa. Despre meci, o victorie mare, cu un adversar bun. Suntem fericiți că am reușit să legăm trei victorii la rând. (n.r. - despre Marian Aioani) Da, clientul meu pot spune. Îmi pare că s-a lovit, așa a fost să fie, să-i dau gol din nou. Cu siguranță o să râdem pe tema asta.

Așa a fost să fie acest sezon, suntem fericiți că dăm dovadă de caracter, am muncit foarte mult și suntem fericiți că jucăm așa de bine în play-off. Munca mea de zi cu zi, anul trecut cred că tot zece goluri am dat dacă nu mă înșel, vreau să dau mai multe sezonul acesta. Mai am timp, sper că o să depășesc.

Vreau să plec și eu afară, vă dați seama, dar să vedem ce oferte o să fie. Mai am patru meciuri aici, se vede că sunt bucuros din nou, mă distrez pe teren, sper să am evoluții cât mai bune la echipa asta frumoasă care m-a crescut de mic copil. Dacă o să joc tot așa, cred că da (n.r. - dacă o să fie la EURO). Sper să fiu și eu acolo, prefer să vorbesc mai mult pe teren decât la interviuri”, a spus Louis Munteanu, la flash-interviu.

Farul - Rapid 3-1

Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 40, iar Albion Rrahmani a bătut exemplar un penalty în minutul 45+4 și a restabilit egalitatea. Doar că Farul s-a descătușat în actul secund.

Mai întâi, Luca Andronache a readus campioana en-titre în avantaj în minutul 67, ca Amine Benchaib să înghețe tabela de marcaj la 3-1 în minutul 69.