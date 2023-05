Denis Alibec, cu o triplă, Tudor Băluță și Adrian Mazilu, cu câte o dublă, au adus cele șapte goluri ale Farului, marcate în primele 77 de minute. Rapid a punctat doar prin Săpunaru (59) și Dugandzic (86)

"A fost blat?". Reacția lui Mihai Stoica după Farul - Rapid 7-2

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a reacționat după meci, spunând că a fost o diferență mare de atitudine a rapidiștilor în comparație cu alte partide din play-off. Întrebat dacă a fost blat, oficialul vicecampioanei a refuzat să apeleze la astfel de acuzații, spunând doar că jucătorii lui Adrian Mutu "s-au prezentat soft"

"Văd o diferență colosală. Seven up. E greu să faci comparație între meciurile Rapidului de pe teren propriu și meciul ăsta ed deplasre. Am văzut o diferență de atitudine. Cu noi au jucat foarte tare, au fost foarte agreisvi, au fost și lăsați de recent jignitul Feșnic și Vidican, dar aici nu a fost nevoie de așa ceva.



Meciul a început de la 1-0. Mai rar să vezi o echipă cu experiență ca Rapid încasând gol așa. S-au prezentat soft. (n.r - Ți s-a părut blat?) Nu aș putea... asta ar înseamna să jignesc echipa care a câștigat de maniera asta. Prefer să nu comentez astfel de idei pentru că nu știu ce s-a întâmplat în vestiarul Rapidului. Pentru Farul a fost un adversar la îndemână", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Clasament Liga 1 (play-off)

1. Farul - 46p

2. FCSB - 40p

3. CFR Cluj - 38p

4. Univ. Craiova - 35p

5. Rapid - 35p

6. Sepsi - 25p

* Farul și Rapid au un meci în plus