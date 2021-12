Cum a ajuns „Iohannis” să apere poarta campioanei României și cum s-a ales cu această poreclă

Otto Hindrich, tânărul portar de 19 ani al CFR-ului, a prins unul dintre cei mai buni ani ai săi alături de campioana României.

Cu un Cristi Bălgrădean îeșit din formă, puștiul crescut în curtea CFR-ului a prins de opt ori echipa în acest sezon, reușind să încaseze doar două goluri.

„A fost un vis să ajung să fiu în aceeaşi poartă în care au fost Nuno Claro sau Arlauskis, Felgueiras şi e un vis devenit realitate. Am fost copil de mingi când era Marc în poartă.

Multă lume a zis că parcă nu am nebunia, sunt prea calm, dar eu zic că este şi un avantaj că sunt calm şi chiar nu îmi pierd firea. Acum 4 ani eram cel mai mic portar din generaţia mea şi, într-un an, am reuşit să cresc 9 centimetri”, a spus Otto Hindrich.

Întrebat dacă are o poreclă la club, Hindrich a făcut o dezvăluire surprinzătoare.

”(Ai vreo poreclă? Cum îţi spun colegii?) Golofca m-a numit ”Totică”, dar acum a apărut, nu de mult, porecla Iohannis. Colegii îmi zic că vorbesc ca el, sunt aşa calm şi vorbesc aşa lent”, a mai spus Otto Hindrich.