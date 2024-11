La finalul partidei, Otto Hindrich, portarul ardelenilor, a susținut că echipa sa merita toate cele trei puncte, în ciuda faptului că a intrat mai greu în meci.



Statistica îl contrazice pe Hindrich. Era greu ca CFR Cluj să câștige partida de pe Arcul de Triumf, dat fiind faptul că în prima repriză "a intrat greu în joc", iar în a doua nu a șutat pe poartă.

De partea cealaltă, Dinamo a avut 12 ocazii de a marca și 4 șuturi pe poartă.

Hindrich, discurs sincer după meciul cu Dinamo



"Cred că am făcut o primă repriză slăbuță. Am intrat foarte târziu în joc, dar eu spun că puteam să câștigăm meciul, mai ales că am avut pe final o ocazie mare... dar un punct e mai mult decât zero.



(Despre intervențiile salvatoare din repriza secundă - n.r.) Ca portar, te prinde faza așa și încerci să faci tot posibilul să-ți ajuți echipa.



Da. Simt că evoluez, dar era mai bine dacă evoluam fără să primesc gol, dar... mergem înainte.



Va fi un meci foarte greu (cu Oțelul Galați). O echipă foarte bun, dar vom încerca să câștigăm", a spus Otto Hindrich după meci.



Dinamo venea după victorii cu FC Hermannstadt şi UTA. CFR e neînvinsă de cinci etape, în care are două victorii şi trei egaluri.



În tur, întâlnirea dintre cele două echipe s-a încheiat cu victoria lui CFR Cluj, scor 3-2, după ce Dinamo a avut 2-0.