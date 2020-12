Culmea ironiei! Cele mai mari salarii din campionat, la echipa cu cele mai mari probleme financiare! Cine sunt cei mai bine platiti jucatori din Liga 1

Dinamo este clubul din Liga 1 care se confrunta cu cele mai mari probleme financiare.

In ciuda acestui fapt, jucatorii de la Dinamo sunt pe primele locuri in topul celor mai mari salarii din campionatul romanesc. Clubul are nevoie de 400.000 de euro lunar pentru a acoperi salariile fotbalistilor adusi in aceasta vara in Stefan cel Mare.

Acesta este cel mai mare buget necesar unui club din campionatul intern, Dinamo fiind urmata in acest clasament de CFR Cluj, care are nevoie pentru salarii circa 300.000 de euro lunar.

Trei dintre primii 5 cei mai bine platiti jucatori din Liga 1 sunt de la Dinamo, lider in acest top fiind Borja Valle, care avea un salariu de 32.500 de euro pe luna. Spaniolul a plecat de la echipa in urma cu cateva saptamani, dar se afla in litigiu cu clubul.

Ceilalti doi dinamovisti din top 5 sunt Aleix Garcia, cu un salariu de 25.000 de euro pe luna, suma pe care o castiga si Alex Chipciu la CFR Cluj, si Juan Camara, al carui salariu se ridica la 20.000 de euro.

Pe locul 5 in clasamentul celor mai mari salarii din Liga 1 este Florin Tanase. Capitanul lui FCSB castiga lunar 19.000 de euro.