A inceput curatenia de iarna! Un club din Liga 1 s-a DESPARTIT de 6 jucatori intr-o singura zi!

Meciurile oficiale din 2020 s-au terminat in Liga 1, iar cluburile au inceput sa faca curatenia de iarna.

Nou promovata UTA Arad a anuntat miercuri ca s-a despartit de 6 fotbalisti intr-o singura zi. Alexandru Ionita, Octavian Ursu, Vladut Morar, Calin Popescu, Marian Pleasca si Mihovil Klapan nu mai jucatori la echipa aradeana, dupa ce si-au reziliat contractele pe cale amiabila.

"Clubul UTA a ajuns, pe cale amiabila, la acorduri de incetare a colaborarii cu jucatorii Alexandru Ionita, Octavian Ursu, Vladut Morar, Calin Popescu, Marian Pleasca si Mihovil Klapan. Le multumim pentru aportul oferit in perioada petrecuta alaturi de noi si le uram mult succes in etapele urmatoare din carierele lor", a fost anuntul de site-ul oficial al echipei UTA.

UTA Arad a incheiat anul pe locul 9 in clasament cu 17 puncte dupa 15 etape. In ultimele 4 meciuri ardenii au inregistrat 4 infrangeri, ultima victorie fiind in fata CFR-ului, scor 1-0.