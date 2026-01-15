Astăzi, 15 ianuarie, fostul internațional Florentin Petre (54 de selecții și 6 goluri, plus turneele finale EURO 2000 și EURO 2008) împlinește 50 de ani.
Clubul la care a scris istorie, Dinamo, i-a dedicat o postare pe pagina oficială de Facebook.
Legenda lui Dinamo ocupă în prezent poziția de antrenor secund al ”câinilor”.
”La mulți ani, Florentin Petre! 🔴⚪️
50 de ani de viață, dintre care o mare parte au fost trăiți pentru Dinamo.
Pentru Florentin, Dinamo n-a fost niciodată doar un club. A fost și este o stare, o responsabilitate, o identitate. A crescut în alb și roșu, a trecut prin toate etapele acestui club și a rămas mereu același: un om care a pus emblema mai presus de orice.
De la copilul care visa pe terenurile de antrenament, la căpitanul care ridica trofee deasupra capului, Florentin Petre nu doar că a înțeles ce înseamnă Dinamo cu adevărat, ci a pus o cărămidă solidă la fundația dinamovismului.
Astăzi, este din nou aici. Nu pentru glorie personală, ci pentru a construi. Pentru a transmite mai departe spiritul, valorile și lupta care definesc Dinamo. Alături de staff, duce mai departe același vis pe care l-a apărat toată cariera: Dinamo sus, acolo unde îi este locul.
La mulți ani, Florentin!”, a transmis Dinamo București.
În afară de Dinamo, actualul antrenor secund al lui Zeljko Kopic la echipa ”câinilor” a mai evoluat pentru UTA Arad, ȚSKA Sofia, Terek Groznîi și Victoria Brănești.
Cu Dinamo a câștigat 9 trofee: 3 titluri de campion (2000, 2002, 2004), 5 Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004, 2005) și o Supercupă (2005).
