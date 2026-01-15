FOTO ȘI VIDEO Florentin Petre, la 50 de ani! ”Astăzi, este din nou aici”

Florentin Petre, la 50 de ani! "Astăzi, este din nou aici"
Legenda lui Dinamo ocupă în prezent poziția de antrenor secund al ”câinilor”.

Florentin PetreDinamoZeljko KopicDinamo - Everton 5-1Echipa Nationala
Astăzi, 15 ianuarie, fostul internațional Florentin Petre (54 de selecții și 6 goluri, plus turneele finale EURO 2000 și EURO 2008) împlinește 50 de ani.

Clubul la care a scris istorie, Dinamo, i-a dedicat o postare pe pagina oficială de Facebook.

”De la copilul care visa pe terenurile de antrenament, la căpitanul care ridica trofee deasupra capului”

”La mulți ani, Florentin Petre! 🔴⚪️

Astăzi, Florentin Petre împlinește 50 de ani.

50 de ani de viață, dintre care o mare parte au fost trăiți pentru Dinamo.

Pentru Florentin, Dinamo n-a fost niciodată doar un club. A fost și este o stare, o responsabilitate, o identitate. A crescut în alb și roșu, a trecut prin toate etapele acestui club și a rămas mereu același: un om care a pus emblema mai presus de orice.

De la copilul care visa pe terenurile de antrenament, la căpitanul care ridica trofee deasupra capului, Florentin Petre nu doar că a înțeles ce înseamnă Dinamo cu adevărat, ci a pus o cărămidă solidă la fundația dinamovismului.

Astăzi, este din nou aici. Nu pentru glorie personală, ci pentru a construi. Pentru a transmite mai departe spiritul, valorile și lupta care definesc Dinamo. Alături de staff, duce mai departe același vis pe care l-a apărat toată cariera: Dinamo sus, acolo unde îi este locul.

La mulți ani, Florentin!”, a transmis Dinamo București.

Florentin Petre, de trei ori campion al României cu Dinamo

În afară de Dinamo, actualul antrenor secund al lui Zeljko Kopic la echipa ”câinilor” a mai evoluat pentru UTA Arad, ȚSKA Sofia, Terek Groznîi și Victoria Brănești.

Cu Dinamo a câștigat 9 trofee: 3 titluri de campion (2000, 2002, 2004), 5 Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004, 2005) și o Supercupă (2005).

Florentin Petre, marcator în Dinamo - Everton 5-1 din Europa League (2005)

Florentin Petre, gol cu capul în România - Grecia 2-1 (2000)

