Clubul la care a scris istorie, Dinamo, i-a dedicat o postare pe pagina oficială de Facebook.

”La mulți ani, Florentin Petre! 🔴⚪️

Astăzi, Florentin Petre împlinește 50 de ani.

50 de ani de viață, dintre care o mare parte au fost trăiți pentru Dinamo.

Pentru Florentin, Dinamo n-a fost niciodată doar un club. A fost și este o stare, o responsabilitate, o identitate. A crescut în alb și roșu, a trecut prin toate etapele acestui club și a rămas mereu același: un om care a pus emblema mai presus de orice.

De la copilul care visa pe terenurile de antrenament, la căpitanul care ridica trofee deasupra capului, Florentin Petre nu doar că a înțeles ce înseamnă Dinamo cu adevărat, ci a pus o cărămidă solidă la fundația dinamovismului.

Astăzi, este din nou aici. Nu pentru glorie personală, ci pentru a construi. Pentru a transmite mai departe spiritul, valorile și lupta care definesc Dinamo. Alături de staff, duce mai departe același vis pe care l-a apărat toată cariera: Dinamo sus, acolo unde îi este locul.

La mulți ani, Florentin!”, a transmis Dinamo București.

Florentin Petre, de trei ori campion al României cu Dinamo



În afară de Dinamo, actualul antrenor secund al lui Zeljko Kopic la echipa ”câinilor” a mai evoluat pentru UTA Arad, ȚSKA Sofia, Terek Groznîi și Victoria Brănești.

Cu Dinamo a câștigat 9 trofee: 3 titluri de campion (2000, 2002, 2004), 5 Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004, 2005) și o Supercupă (2005).

Florentin Petre, marcator în Dinamo - Everton 5-1 din Europa League (2005)

