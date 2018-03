Cui vrea Negoita sa-i vanda clubul: "Si-ar dori din tot sufletul asta". Proiectul revolutionar in fotbalul romanesc la care viseaza "cainii"

Ionut Negoita a semnat un precontract pentru o vanzare a pachetului de actiuni pe care il detine la Dinamo unor afaceristi straini. Acestia au demarat un audit.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Negoita vrea neaparat sa scape de Dinamo si accepta orice fel de negociere. Actualul patron al clubului alb-rosu discuta cu un grup de investitori straini, potrivit afaceristului Adrian Thiess.

Chiar daca discuta deja cu grupul de straini vanzarea clubului, Negoita ar vrea sa o vanda pe Dinamo altcuiva. Ionel Danciulescu afirma ca acesta si-ar dori ca echipa sa ajunga sub controlul tuturor dinamovistilor.

Mai exact, acesta considera ca proiectul demarat de fani printr-un ONG, de creare a unui sistem de socios, e o idee buna.

"Este un lucru important, am vazut ca si Mister Dinu ar vrea sa-si doneze actiunile pe care le are. Este un lucru fantastic, dar din ce stiu eu, in acest moment, sunt doua entitati ale suporterilor care isi doresc acelasi lucru. O alta situatie pe care o cunosc este aceea ca domnul Negoita si-ar dori din tot sufletul ca echipa sa fie data suporterilor.

Asa ca, cel mai important este acum ca cele doua entitati sa se puna la masa si sa discute pentru a ajunge la un numitor comun si sunt convins ca se va ajunge la o solutie pentru a prelua Dinamo pe viitor", a spus Danciulescu, citat de Digi.

Fanii dinamovisti ar trebui sa adune 5 milioane de euro.

"Stiu ca suporterii sunt foarte atasati de club si vor sa faca un program care sa ajute clubul. Arata superb pe hartie, dar pana la a-l pune in aplicare mai e mult", a spus si Lupescu in urma cu mai multe zile.