România, demnă de compasiune: „Doar așa ne vom mai califica la Mondiale“

Amir Kiarash
Echipa națională a „reușit“ să ajungă la o absență de 28 de ani de la sărbătoarea fotbalului internațional.

Danut Lupu
România începe un nou capitol la echipa națională, de această dată cu Gheorghe Hagi (61 de ani) selecționer. 

Din păcate, vorbim despre omul de la care a pornit șirul interminabil al necalificărilor pentru Mondiale. Pentru că, în primul său mandat de selecționer, Hagi a ratat prezența la CM 2002 după barajul cu Slovenia. Iar de atunci, România a lipsit, pe rând, de la CM 2002 (Coreea de Sud și Japonia), 2006 (Germania), 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia) și 2022 (Qatar), urmând să privească acum și CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), la televizor.

Dănuț Lupu: „Dacă n-ai bani, nu poți să-ți duci copilul la fotbal“

Faptul că România a ratat calificarea și pentru CM 2026, turneu găzduit de Canada, Mexic și SUA, e cu atât mai dureros cu cât, în premieră, tabloul întrecerii include 48 de naționale! Nici așa însă n-am fost în stare să obținem biletele pentru sărbătoarea fotbalului mondial. Iar fostul internațional, Dănuț Lupu (59 de ani), a lăsat de înțeles că România va mai fi la un Mondial doar când vor fi 80 de echipe calificate!

Extinderea formatului Cupei Mondiale la 48 de echipe este o afacere. Dacă stai să te gândeşti, ar trebui să o facă de 80 de echipe, să participe toţi. Astea sunt alegerile FIFA, e adevărat, dar mie nu mi se pare normal. Eu cred că spectacolul va fi diluat, pentru că vor fi foarte multe meciuri, dar multe vor fi neinteresante. Nu vor interesa pe foarte multă lume“, a spus Lupu, în dialog cu Agerpres.

Acesta a explicat apoi de ce fotbalul românesc, cu prezențe succesive la CM 1990, 1994 și 1998, plus cele din 1930, 1934, 1938 și 1970, s-a dus, treptat, în cap.

Fotbalul în România era sportul săracului, iar astăzi a ajuns sportul bogatului. Dacă nu ai bani, nu poţi să îţi duci copilul la fotbal. Eu mă duceam, schimbam trei tramvaie şi îmi dădeau o ciocolată din aia Rom sau un ceai iarna. Acum, dacă vrei să-ţi duci copilul la fotbal, trebuie să plăteşti 5-8-10 milioane. Păi dacă ai 25 de milioane salariu şi dai 6 milioane la copil, mai plăteşti arbitrii, echipament şi altele, tu cu ce mai rămâi? Şi nici asta nu ar fi problema cea mai mare. Problema cea mai mare este că a dispărut maidanul. Arată-mi şi mie un copil astăzi care mai bate mingea în faţa blocului, nu mai sunt. Şi mai este încă o problemă, că mulţi părinţi îşi duc copiii la sport, dar ei nu ştiu nici măcar să alerge, pentru că stau toată ziua pe telefon. E greu când nu te învaţă nimeni să alergi“, a spus fostul mijlocaș pentru Agerpres.

Dănuț Lupu, dezamăgit de România și de evoluția fotbalului mondial

Dănuț Lupu a surprins pe toată lumea la România - Lituania: "Fără cuvinte!"
Danut Lupu da vina pe Cosmin Contra si Dan Petrescu pentru rezultatele de la nationala Romaniei: "Accepta si aduc jucatori straini!"
Dezamăgit de transformarea fotbalului într-o „mașină de tipărit bani“

În continuarea discursului său, Dănuț Lupu s-a arătat profund dezamăgit de modul în care s-a schimbat „sportul-rege“, de-a lungul anilor.

Eu cred că fotbalul de acum nu mai este nici 50% din ceea ce era înainte de 1990. Uitaţi-vă că în vremea aia fiecare echipă avea câte trei-patru decari, iar acum nu mai sunt fotbalişti care driblează. Şi dintr-un sport-spectacol au <<reuşit>> să îl facă un sport în care contează doar rezultatele şi nimic altceva. Eu cred că este o schimbare enormă. Pentru că și sumele sunt altele. Gândiţi-vă ce sume sunt acum la transferuri, 200 de milioane, şi pe vremea aia era maxim 10 milioane. Cu 10 milioane s-a transferat Maradona. Păi, dacă trăia Maradona astăzi şi ar avea 20 de ani, cred că-l vindeau cu 6-800 de milioane. Au ajuns la nişte cifre în fotbal la care nici nu poţi să te gândeşti. Nu am nimic cu nimeni, dar atâta timp cât au început să facă afaceri şi casele de pariuri s-au băgat în sport, a sărit în aer tot“, a spus Lupu.

