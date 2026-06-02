România, demnă de compasiune: „Doar așa ne vom mai califica la Mondiale“

România începe un nou capitol la echipa națională, de această dată cu Gheorghe Hagi (61 de ani) selecționer.

Din păcate, vorbim despre omul de la care a pornit șirul interminabil al necalificărilor pentru Mondiale. Pentru că, în primul său mandat de selecționer, Hagi a ratat prezența la CM 2002 după barajul cu Slovenia. Iar de atunci, România a lipsit, pe rând, de la CM 2002 (Coreea de Sud și Japonia), 2006 (Germania), 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia) și 2022 (Qatar), urmând să privească acum și CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), la televizor.

Dănuț Lupu: „Dacă n-ai bani, nu poți să-ți duci copilul la fotbal“

Faptul că România a ratat calificarea și pentru CM 2026, turneu găzduit de Canada, Mexic și SUA, e cu atât mai dureros cu cât, în premieră, tabloul întrecerii include 48 de naționale! Nici așa însă n-am fost în stare să obținem biletele pentru sărbătoarea fotbalului mondial. Iar fostul internațional, Dănuț Lupu (59 de ani), a lăsat de înțeles că România va mai fi la un Mondial doar când vor fi 80 de echipe calificate!

„Extinderea formatului Cupei Mondiale la 48 de echipe este o afacere. Dacă stai să te gândeşti, ar trebui să o facă de 80 de echipe, să participe toţi. Astea sunt alegerile FIFA, e adevărat, dar mie nu mi se pare normal. Eu cred că spectacolul va fi diluat, pentru că vor fi foarte multe meciuri, dar multe vor fi neinteresante. Nu vor interesa pe foarte multă lume“, a spus Lupu, în dialog cu Agerpres.

Acesta a explicat apoi de ce fotbalul românesc, cu prezențe succesive la CM 1990, 1994 și 1998, plus cele din 1930, 1934, 1938 și 1970, s-a dus, treptat, în cap.

„Fotbalul în România era sportul săracului, iar astăzi a ajuns sportul bogatului. Dacă nu ai bani, nu poţi să îţi duci copilul la fotbal. Eu mă duceam, schimbam trei tramvaie şi îmi dădeau o ciocolată din aia Rom sau un ceai iarna. Acum, dacă vrei să-ţi duci copilul la fotbal, trebuie să plăteşti 5-8-10 milioane. Păi dacă ai 25 de milioane salariu şi dai 6 milioane la copil, mai plăteşti arbitrii, echipament şi altele, tu cu ce mai rămâi? Şi nici asta nu ar fi problema cea mai mare. Problema cea mai mare este că a dispărut maidanul. Arată-mi şi mie un copil astăzi care mai bate mingea în faţa blocului, nu mai sunt. Şi mai este încă o problemă, că mulţi părinţi îşi duc copiii la sport, dar ei nu ştiu nici măcar să alerge, pentru că stau toată ziua pe telefon. E greu când nu te învaţă nimeni să alergi“, a spus fostul mijlocaș pentru Agerpres.