Motivul pentru care Becali l-a SCOS DIN LOT pe Alibec cu mai putin de 24 de ore inaintea meciului DECISIV cu Craiova! GESTUL facut de atacant la antrenamente

FCSB este obligata sa castige la Craiova pentru a ramane in lupta pentru titlu.

Gigi Becali a surprins inaintea partidei capitale cu oltenii si a anuntat cu mai putin de 24 de ore inainte ca Alibec nu mai face parte din planurile de viitor ale echipei.

"Am fost eu fraier, ia du-te cu masina ta cu Maserati pe camp. O sa vedeti voi. Ce a facut el o sa vedeti. Nu mai vreau sa zic", a fost reactia lui Becali imediat dupa meciul Astrei cu CFR.

Referirea era cat se poate de clara la Denis Alibec. Potrivit DigiSport, Alibec a comis-o din nou si facut scandal la unul dintre antrenamentele echipei. Conform sursei citate, atacantul in varsta de 27 de ani a avut o iesire nervoasa la una dintre sedintele de pregatire si s-a certat cu membrii staff-ului.

Alibec nu a facut deplasarea la Craiova, iar Dica nu-l va folosi nici in meciul cu Astra, din ultima etapa. Alibec a avut un sezon extrem de slab. Atacantul a marcat un singur gol in 20 de meciuri in aceasta stagiune.