Legendarul fotbalist a analizat viitorul meci al echipei naționale și a mărturisit că, deși Turcia are avantajul terenului propriu, ”tricolorii” pot face o surpriză.

Gică Hagi: ”Calhanoglu e mai experimentat decât toți ceilalți!”

Hagi care are un trecut important în Turcia crede că experiența la nivel internațional a tricolorilor s-ar putea dovedi decisivă, mai ales în condițiile în care mulți jucători români traversează o perioadă bună la echipele la care joacă.

Hagi i-a avertizat pe ”tricolori” în legătură cu cel mai periculos jucător turc, Hakan Calhanoglu, elevul lui Cristi Chivu de la Inter. Mijlocașul s-a confruntat recent cu o accidentare serioasă și este încă incert pentru meciul de baraj.

”Turcii au experiență deja, grupul, în marea lui majoritate, are experiență internațională, maturi. Sunt jucători experimentați și au capacitatea, cred eu, să creeze. Majoritatea spun acum că turcii sunt favoriți. Sunt favoriți doar din punctul de vedere al faptului că joacă acasă! E singurul avantaj pe care eu îl văd, faptul că ei joacă pe teren propriu și noi jucăm în deplasare! Doar acest lucru!

Restul, eu cred că vorbim de o națională a României care are experiența participării la un Campionat European, plus a generației care are în spate experiența Campionatelor Europene jucate la U21, la U19…

Deci au experiență internațională, știu ce înseamnă aceste meciuri. Important e să ajungem la ora meciului în formă foarte bună, mulți jucători sunt în formă și arată bine. La Europene, ei au participat, noi am participat.

N-au câștigat ei Europenele, ci ei au fost la fel ca noi. Practic, experiență și ei, și noi. Da, Turcia joacă acasă și, părerea mea, poate are un jucător mai experimentat decât toți ceilalți, Calhanoglu: având în vedere echipa la care joacă acum, a jucat pe la cele mai bune echipe, are și o vârstă, un jucător foarte important”, a spus Gică Hagi, conform Prosport.

Gică Hagi: ”E un avantaj că se joacă un singur meci!”

De altfel, ”Regele” a subliniat ce trebuie să facă naționala României pentru a avea o șansă la barajul cu Turcia.

”Nu contează stadionul, joacă pentru națiune, vor da totul! Va fi o luptă unde noi trebuie să fim foarte inteligenți ca să avem o șansă. Trebuie să știm să gestionăm emoțiile și cred eu că echipa are experiență să facă acest lucru.

Cum e fotbalul, e un avantaj că se joacă un meci, nu sunt mai multe, și aici se poate întâmpla orice. Sperăm să prindem o zi bună, nea Mircea să fie inspirat, toți care sunt lângă și noi toți să inspirăm încredere și, după aceea, ei să facă lucrurile pe teren”, a adăugat viitorul selecționer al României.