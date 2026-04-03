Fostul selecționer al României a suferit vineri un infarct miocardic acut și a trecut prin momente critice, după ce a avut nevoie de intervenția rapidă a medicilor.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și Mihai Pintilii, care i-a transmis un mesaj de susținere în direct la televiziunea Prima Sport.

„Putea să se întâmple acest lucru la Istanbul, putea să i se facă rău pe banca tehnică, dar el a sacrificat totul şi s-a dus acolo. Cum trăieşte şi ce simte omul acesta pentru fotbal... Jos pălăria!”, a spus Pintilii.

Mircea Lucescu rămâne în spital cel puțin până săptămâna viitoare

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Lucescu este, în acest moment, conștient și cooperant cu staff-ul medical, așa cum a anunțat și personalul Spitalului Universitar prin intermediul unui comunicat emis presei.

Cel mai galonat antrenor român va fi sub supravegherea atentă a medicilor cel puțin până săptămâna viitoare. Totuși, acesta nu este în afara oricărui pericol, ținând cont de vârsta sa înaintată.

„Revenind la comunicatul initial al SUUB, precizand ca in momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fara a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, constient si cooperant cu personalul medical.

Precizam ca vom interveni public daca apar elemente noi in evolutie”, au transmis medicii de la Spitalul Universitar, într-un comunicat pentru Știrile PRO TV.