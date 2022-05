Criticat de Gigi Becali, Edjouma a dezvăluit care este obiectivul său la FCSB: „Toți avem asta în cap!” 

Mijlocașul francez a fost lăudat de Gigi Becali în momentul transferului, patronul fiind încântat de tehnica pe care jucătorul a arătat-o în meciurile lui FC Botoșani. Ulterior, după primele minute jucate la echipa sa, finanțatorul, cunoscut ca fiind capricios în funcție de prestațiile jucătorilor, nu a fost atât de încântat de Edjouma și nu s-a sfiit să îl critice.

În ultimele meciuri, Edjouma a jucat aproximativ câte o repriză, iar în duelul cu Farul, din ultima etapă, 0-4, a bifat doar 15 minute. Fotbalistul a acordat un interviu recent, pentru revista cameruneză CFOOT, în care a vorbit despre parcursul său în carieră.

Malcom Edjouma: „M-am simțit flatat de interesul lui Gheorghe Hagi!”



Fotbalistul a făcut o „radiografie” a carierei sale, dezvăluind că s-a simțit extrem de bine în momentul în care Gheorghe Hagi s-a interesat de el. Edjouma a jucat pentru prima dată în Liga 1 în ianuarie 2020, când Viitorul l-a transferat de la Lorient, însă în august 2020 a semnat cu Roeselare.

Ulterior, în februarie 2021 a ajuns la FC Botoșani, unde a jucat timp de un an, până la transferul său la FCSB.

„Am semnat ca profesionist la 21 de ani la Lorient. Ulterior, am fost împrumutat în Ligue 2 la Red Star și când m-am întors la Lorient mi s-a oferit un alt loc de muncă. Am avut oportunități. Aș fi putut fi împrumutat la divizia a 2-a spaniolă, dar am ales să plec în România pentru că agentul meu a vorbit cu mine.

Interesul lui Gheorghe Hagi m-a făcut să mă simt flatat și am știut foarte bine că mergând la echipa lui o să învăț multe lucruri pentru că a fost un jucător mare, care a jucat la echipe grozave. Este cel mai mare jucător român și unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului.

Deci, pe de altă parte, nu am avut norocul să stau acolo mult timp, am plecat șase luni mai târziu. A fost prima mea experiență în străinătate, eram tânăr, mi-a fost greu. Voiam sa merg acasă şi poate nu eram încă pregătit psihic. Când m-am intors, eram fără club.

Și iată-mă, că mi-am propus să mă întorc în România și în capul meu, m-am gândit și am spus: 'Da, eu trebuie să plec, trebuie să clarific lucrurile'. Trebuie să ies pe ușa din față.

Aici am simțit că am nevoie o provocare și până la urmă m-am întors la FC Botoșani. În 6 luni, aveam 4 goluri și eram în play-off. Ne-am calificat în play-off și am ajuns în echipa sezonului dinaintea play-off-ului și prin urmare am atras interesul celor de la FCSB”, a declarat Malcom Edjouma pentru CFOOT.

Obiectivele lui Malcom Edjouma la FCSB: „Mi-aș dori să realizez aceste lucruri pentru finalul sezonului!”



Francezul a dezvăluit și ce obiective are în tricoul roș-albaștrilor, spunând că își dorește să câștige titlul alături de FCSB.

„Suntem pe locul doi, la două puncte distanță de prima poziție și mai sunt patru meciuri. Primul loc este un obiectiv pe care îl avem cu toții în cap și pe care nu îl ascundem. Trebuie să câștigăm campionatul și suntem foarte aproape, suntem mai aproape decât în anii anteriori așa că trebuie să rămân concentrat până în ultima zi.

Întotdeauna vreau să câștig, nu mă interesează să am un meci bun, să marchez un gol sau o pasă de gol, toate calitățile mele contează pentru jocul colectiv. Nu-mi place să pierd așa că nu voi fi fericit cu asta.

Posibilul triumf în campionat îmi oferă încredere și ar fi un lucru extraordinar, pentru că acest sezon a fost unul bun pentru mine și echipa mea. Au trecut mulţi ani de la ultimul titlu câștigat de FCSB, iar primul loc va juca în calificările pentru Champions League, sunt lucruri care contează foarte mult pentru club și suporteri.

Mi-aș dori să realizez aceste lucruri pentru finalul sezonului, iar apoi vom vedea. Rămân concentrat pentru că acest an calendaristic va fi unul foarte important pentru mine. Rămân concentrat și îmi continui dezvoltarea în clubul meu, apoi vom vedea mai târziu”, a adăugat mijlocașul.