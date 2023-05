Cristiano Bergodi a spus tot ce avea pe inimă după ultimul său meci la Sepsi

Universitatea Craiova a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia Sepsi Sf Gheorghe, în ultima etapă a play-off-ului din Superligă. A fost ultimul meci pentru Cristiano Bergodi pe banca celor de la Sepsi.

”A fost o mare bucurie că au venit băieții la mine (n.r. după golul victoriei). S-au spus multe lucruri despre vestiarul ăsta. M-am bucurat mult. Am făcut un meci foarte bune. Am făcut opt puncte. Eu nu credeam că puteam face un meci așa de bun. E cea mai mare bucurie. Îi felicit pe băieți.

În fotbal, uneori se vorbește vulgar. Probabil ei au simțit presiunea meciului. Au greșit pasele. S-a văzut la sfârșit. Au încercat să facă tot posibilul.

Noi am jucat 120 de minute cu patru zile în urmă. Am unul dintre cei mai buni preparatori fizici din România. Plec pentru că am nevoie de o nouă provocare. Am simțit că am dat totul. Am încredere în ceea ce fac. Nu e nimic, nu m-am certat cu nimeni. Merg să mânânc ceva cu patronul (n.r.: - Laszlo Dioszegi) și cu Attila (n.r - Attila Hadnagy), apoi plec la Roma.

Meritul este al băieților. În acest moment nu am nicio ofertă. Am nevoie de o nouă provocare”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit Digi Sport.

Universitatea Craiova - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-1 (0-0), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova

A marcat: Marius Ştefănescu (90+4).