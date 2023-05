Farul Constanța a părăsit ediția 2022/23 ca o adevărată campioană, în timp ce CFR Cluj, cu ajutorul lui Sepsi OSK, care a învins-o pe Universitatea Craiova (1-0), va juca în barajul pentru un loc în tururile preliminare ale UEFA Europa Conference League.

Cristi Balaj a clarificat lucrurile, în urma tensiunilor de la finalul meciului CFR - Farul

La finalul partidei, Dan Petrescu a răbufnit pe teren și a avut un clinci verbal cu Zoltan Iasko, dar s-a certat și cu jucătorii Farului - DETALII AICI.

Cristi Balaj, președintele CFR-ului, a vorbit despre tot ce s-a întâmplat și a încercat să clarifice lucrurile, remarcând faptul că e convins că atât Dan Petrescu, cât și Zoltan Iasko regretă cuvintele jignitoare pe care și le-au adresat unul celuilalt.

„Sincer, am avut foarte multe ocazii în acest meci. Am avut o prezență constantă în suprafața de pedeapsă adversă. Ghinion. Am primit un prim gol care a venit de nicăieri.

Regret evenimentele care au avut loc la finalul meciului. Nu ne caracterizează și nu le încurajăm. Pe fond de nervi, stres, ratările care au fost pe parcursul jocului au dus la o oarecare exasperare. Și de aici au fost și acele evenimente, reproșuri, atitudine

În rest, clubul CFR Cluj felicită clubul Farul Constanța pentru că au câștigat în acest an campionatul. Apreciem evoluția lor. Faptul că azi au jucat cu cea mai bună echipă, ni se pare normal. Le urăm succes în competițiile europene.

Zoltan Iasko, văzându-l pe Dan Petrescu, probabil ar fi fost recomandat să nu fie pe teren în acel moment. Nu știu ce i-a spus, eram în tribună. Vezi un antrenor supărat, nervos, care a trăit diferit pe parcursul meciului față de cum a trăit Lasko în tribună. Probabil trebuia să evite să fie în preajma lui. Sunt convins că s-au adresat cuvinte pe care ambii le regretă. Îi respectăm mult prea mult să nu regretăm ce s-a întâmplat la finalul meciului.

Povesteau jucătorii că nu Burcă a adresat cuvintele jignitoare, ci un alt jucător.

Dan Petrescu nu se simte bine. L-ați văzut și la finalul jocului. Starea în care era... Nu prea are asemenea trăiri și meciul a avut o miză mare, intensă. În acest moment chiar nu se simte bine. Nu evită. Cu curaj și demnitate, știe să recunoască atunci când a greșit.

Ne bucurăm că avem posibilitatea în continuare să evoluăm la baraj cu FCU Craiova. Și felicităm și echipa Sepsi că și-au apărat cu onoare șansa, la fel cum au făcut-o și cei de la Farul. Farul a fost echipa mai bună și a meritat să câștige campionatul”, a spus Cristi Balaj după meci.

Cum arată clasamentul

1. Farul Constanța: 53 de puncte - 6 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB: 46 de puncte - 5 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri

4. CFR Cluj: 42 de puncte - 2 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri

5. Universitatea Craiova: 41 de puncte - 3 victorii, 5 egaluri, 0 înfrângeri

5. Rapid București: 38 de puncte - 3 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri

6. Sepsi OSK: 27 de puncte - 1 victorie, 3 egaluri, 6 înfrângeri