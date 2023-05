La finalul meciului a izbucnit un conflict între cele două tabere. Vizibil furios, Dan Petrescu a mers la jucătorii Farului și a părut să le reproșeze mai multe lucruri. Antrenorul lui CFR Cluj a fost aproape chiar și de un conflict fizic cu directorul sportiv al Farului, Zoltan Iașko, iar Andrei Burcă a intervenit și el și a primit cartonașul roșu, astfel că va rata barajul.

Reacția lui Gică Hagi după ce a fost certat public de Dan Petrescu

În meleul creat, Dan Petrescu i-a reproșat ceva și lui Gică Hagi. Antrenorul lui CFR Cluj i-a adresat mai multe cuvinte și a părut "să îi bată obrazul" fostului coleg, însă proaspătul campion al României a preferat doar să zâmbească și să plece din zonă.

Imediat după meci au apărut speculații potrivit cărora Dan Petrescu ar fi fost extrem de nemulțumit de faptul că Farul și-a apărat corect șansele. Antrenorul lui CFR Cluj nu a apărut la interviurile de după meci, invocând faptul că nu s-ar simți bine, astfel că doar Gică Hagi și-a exprimat punctul de vedere referitor la incidentele de la final.

"Să țineți minte de la mine. Când câștigi, aduce bucurie, fericire și mult respect. CFR a câștigat 5 ani și a fost fericită 5 ani. În seara asta, suntem noi cei fericiți, am câștigat și suntem cei mai buni.

E clar că Dan, la mentalitatea pe care o are și la cum e el, e clar că e supărat. Sunt supărările lui, le înțeleg. Eu sunt fericit. Jucătorii m-au făcut să fiu fericit, am făcut o muncă incredibilă când nimeni nu ne dădea nicio șansă.

I-am depășit pe toți cu diferență. În fiecare meci am arătat că suntem mai buni decât toți. Am atacat cel mai bine și ne-am apărat foarte bine. Cred că am jucători compleți", a spus Gică Hagi, la conferința de presă, după ce a fost întrebat ce i-a spus Dan Petrescu.

