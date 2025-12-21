Gruparea roș-albastră va primi vizita formației din Grant duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



În turul sezonului regulat, cele două cluburi s-au întâlnit tot pe Arena Națională, unde va avea loc și duelul din această seară. Atunci, tabela de marcaj a indicat 2-2 la capătul celor 90 de minute, pe un stadion plin de rapidiști.



Ilie Dumitrescu a văzut echipele de start din FCSB - Rapid și a dat verdictul



Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a văzut cele două formule de start pregătite de antrenorii Elias Charalambous, respectiv Costel Gâlcă.



”Este un 4-2-3-1 (n.r. la FCSB). Tănase nu va fi punct fix în fața apărării, ci Șut. Când se va pierde mingea, va acoperi și Tănase.



La Rapid, tot un 4-2-3-1. Christensen joacă bine între linii și apare bine la finalizare. E o formulă echilibrată. E clar. Să vedem care va fi abordarea lui Gâlcă”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.

Echipele de start din FCSB - Rapid

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Lixandru, Graovac, Pantea – Olaru, Șut - Cisotti, Fl. Tănase, M. Toma - Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea - M. Popa, Dăncuș, D. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, Al. Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Rapid: Aioani – Cr. Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Vulturar – Al. Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Stolz - Ignat, Bolgado, Onea, Braun, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor

Antrenor: Constantin Gâlcă

