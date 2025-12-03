Tehnicianul român, aflat într-o luptă strânsă pentru titlu în Serie A, caută formula ideală pentru a menține echipa proaspătă, iar presa italiană a aflat că pregătește o mutare neașteptată în primul "11", menită să-l surprindă pe omologul său, Giovanni Stroppa.



Potrivit informațiilor venite din Peninsulă, Chivu studiază o variantă curajoasă care ar putea da peste cap toate calculele hârtiei. Deși scenariul clasic indica un cuplu de atacanți format din Marcus Thuram și Pio Esposito, antrenorul nerazzurrilor este tentat să schimbe liniile. Inter ar putea începe cu Diouf într-un rol inedit de vârf, făcând pereche cu Esposito, o mutare care ar declanșa o serie de modificări în lanț. Această așezare l-ar trimite pe Luis Henrique în banda dreaptă, în timp ce flancul stâng ar urma să fie acoperit de tânărul Cocchi, care e nerăbdător să demonstreze ce poate la nivel înalt.



Infirmeria plină îi dă bătăi de cap românului



Improvizația gândită de Chivu nu este doar un capriciu tactic, ci și o consecință a problemelor medicale care au lovit lotul "nerazzurrilor". Inter nu se poate baza pe oameni de bază în defensivă și pe benzi. Matteo Darmian este indisponibil din cauza unei accidentări la gambă, în timp ce olandezul Denzel Dumfries are probleme la gleznă și nu va fi pe teren diseară. De asemenea, pe lista indisponibililor se mai află portarul Di Gennaro, cu o accidentare la încheietură, și Palacios, care suferă de o problemă musculară la coapsă.



Davide Frattesi rămâne pilonul de netăgăduit de la mijlocul terenului pentru acest duel, fiind anunțat titular cert. Pentru Chivu, meciul este un test de maturitate, într-un moment în care Inter trebuie să gestioneze resursele pe trei fronturi: Coppa Italia, Serie A și Liga Campionilor.

