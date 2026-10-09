”Câinii” au avut parte de un start de sezon bun și sunt pe primul loc după 10 etape, cu 23 de puncte și un avans de două puncte față de urmăritoarea Rapid. Înainte de partida cu Sepsi, prima după reluarea campionatului, Cristi Borcea spune de ce are nevoie fosta sa echipă pentru a se bate cu șanse reale la campionat.

Cristi Borcea vrea ”2-3 transferuri” la Dinamo

Omul de afaceri crede că ”roș-albii” au nevoie de întăriri și în perioada de mercato din iarnă. Ar vrea 2-3 transferuri, dar așteaptă să-l vadă ”la treabă” și pe George Pușcaș (30 de ani), accidentat în prima parte a acestui sezon.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi OSK de vineri, Nuno Campos, antrenorul echipei, a dezvăluit că atacantul se antrenează în continuare singur.

„Au dat dovadă de constanță, din moment ce au bătut FCSB, U Cluj, Craiova și Rapid. Eu spun că după revenirea lui Pușcaș, pe care o așteptăm, dacă mai ia 2-3 jucători în iarnă, eu zic că Dinamo are prima șansă alături de Craiova, ei au două echipă.

Meciurile din cupele europene te face să abordezi altfel partidele din campionatul intern”, a spus Borcea, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

George Pușcaș, CV impresionant pentru Superliga României

CV-ul lui Pușcaș este impresionant pentru un jucător ajuns în Superliga României. În 2013 a fost transferat la juniorii lui Inter Milano, unde a și bifat șapte meciuri la echipa de seniori, iar apoi a mai trecut pe la Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa, Genoa, Bari, Reading și Bodrum FK.

Cel mai spectaculos transfer din cariera sa a fost în Championship. Reading plătea, în 2019, suma de 7,5 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv de la Inter Milano.