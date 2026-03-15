Cristi Borcea nu s-a ferit de cuvinte după derby-ul primei runde din play-off, în contextul în care a existat și o fază controversată care i-a făcut pe dinamoviști să fiarbă de furie.

În minutul 67, la golul lui Claudiu Petrila, Andrei Borza l-a destabilizat mai întâi de lângă minge pe Alexandru Musi, iar ”centralul” Istvan Kovacs i-a făcut semn jucătorului de la Dinamo să se ridice.

Ulterior, balonul a curs către Petrila, care, după un ”un-doi” cu Elvir Koljic, l-a învins pe Epassy cu un șut spectaculos de la marginea careului.

Cristi Borcea o face praf pe Rapid: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”

”Noi dacă suntem cu echipa completă nu ne bat niciodată, că n-au echipă Rapidul. La Rapid e purceaua moartă în coteț.

Ei dacă ajung prin Europa se fac de râs rău de tot. Nici nu-i apucă paltonul.

Dacă Rapid, echipa asta cu puii de Crevedia, se duce în cupele europene, are șansa porcului de Crăciun!”, a spus Borcea, potrivit fanatik.

Rapid - Dinamo 3-2

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.