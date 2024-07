Cristi Borcea a răbufnit, după plecarea lui Eugen Voicu de la Dinamo: "La licurici, nu la pitici!"

Borcea a criticat decizia de retragere a lui Voicu și este de părere că acesta nu avea anvergura necesară pentru a conduce un club de talia lui Dinamo.

Bordea: "Ei sunt învățați să joace în altă ligă"

Borcea este de părere că Voicu nu era capabil să gestioneze un club mare și a evidențiat faptul că Dinamo a scăpat de toți dinamoviștii autentici, inclusiv pe Johnny Culina și Ionel Augustin, care erau implicați la nivelul echipei de juniori.

De asemenea, Borcea a menționat că decizia lui Voicu de a se retrage este una corectă și a apreciat implicarea firmei Renovatio, care a menținut clubul în viață.

"Practic, la ora asta am avut drepta te când am spus la tine în emisiune că nu îl apucă paltonul. Ei au zis foarte clar şi sunt învăţaţi să joace în altă ligă.

Şi de Johnny Culina şi de Oni (n.r. Ionel Augustin), de la copii şi juniori. Te cutremuri. Practic, nu mai e nimeni. Singura problemă este stadionul. Să se unească în jurul lui Lupescu.

Asta e. Voicu era la licurici, nu la pitici! Gândiţi-vă ce urangutani eram cu Copos, Iancu, Porumboiu, cu naşul Gigi, cu Penescu, Niculae de la Astra, Neculaie de la Braşov, Nea Jean, Pinalty", a declarat Cristi Borcea, conform Fanatik.

Despre noul stadion din Ștefan cel Mare

Borcea și-a exprimat încrederea că, odată ce demolarea vechiului stadion va începe, Dinamo va deveni competitivă în campionat și va atrage suportul necesar pentru a-și atinge obiectivele.

"Foarte corectă decizia. În primul rând pentru el. Am spus din urmă cu o lună că nu are forţă financiară. Toţi m-aţi făcut zob în 2000 când am spus că totul se învârte în jurul caşcavalului.

Când am luat cupa şi campionatul, de am luat tot de la Craiova. Acum, noroc cu Renovatio că i-au ţinut în viaţă. Acum, cu stadionul care prinde contur, cu o comasare, să nu mai existe trei Dinamo, atunci va fi o echipă foarte puternică.

Cei de la Renovatio sunt foarte tari, foarte serioşi. Îi cunosc pe toţi. Sunt mai mulţi băieţi, sunt foarte serioşi, foarte profesionişti. Păi stau cam rău, abia au luat vreo 200 de milioane de euro de la OMV pe o reţea.

E una dintre cele mai tari firme din România pe regenerabil. Nu discutăm de firme gen Voicu, să avem şi noi de un palton sau să nu ne prindă toamna. 100% în momentul în care va începe demolarea stadionului, în jurul lui Dinamo se vor aduna", a mai spus Borcea.