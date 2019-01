Cristea. Andrei, nu Adrian. Fotbalistul si salahorul, nu "Printul". Gabriel Chirea despre jucatorul pe care pustii ar trebui sa-l aiba model

In ultimii 10 ani, nu am auzit niciun junior care sa spuna ca modelul sau in cariera este Andrei Cristea. Pacat!

Are aproape 35 de ani. E nascut la Bacau, a debutat in Divizia A pentru echipa locala FCM, la doar 18 ani, intr-o victorie, scor 2-0, contra Gloriei Bistrita, la finalul unui sezon in care bacauanii terminau campionatul pe locul 6. In 2004, la 20 de ani, era cumparat de FCSB contra sumei de 1 milion de dolari. Cu "ros-albastrii" a castigat doua titluri de campion (2004-2005, 2005-2006) si a intrat in istoria clubului cu cele doua goluri ale victoriei cu Valencia din Cupa UEFA, detinatoarea trofeului in acel moment. Dupa doar doua sezoane, atacantul a fost oferit in schimbul lui Gigel Coman si a ajuns la Poli Timisoara, unde a petrecut 1 sezon si jumatate si a jucat o finala de Cupa Romaniei, inainte de a fi imprumutat la Poli Iasi, echipa pe care a ajutat-o decisiv sa scape de la retrogradare, cu cele 14 goluri reusite intr-un sezon si jumatate si evolutii foarte bune contra lui CFR Cluj si FCSB.

Forma buna a facut ca, in mai 2008, cu putin inainte de a implini 24 de ani, Cristea sa semneze cu Dinamo. In tricoul "cainilor" a castigat Supercupa Romaniei (2012) si titlul de golgheter in Liga 1 (2009-2010), a ajuns pana in semifinalele Cupei Romaniei (2008-2009, 2009-2010) si a intrat in istoria clubului ca fotbalistul care a marcat golul cu numarul 1.000 in prima liga, intr-un meci contra Farului Constanta. Dinamo a pierdut titlul la mustata in fata Unirii Urziceni (2008-2009), in primul sezon al lui Cristea, dar echipa a reusit "Minunea de la Liberec", in play-off-ul Europa League, cu Cristea marcand golul de 1-0 al meciului retur, in minutul 2 al partidei din Cehia. In grupe, dinamovistii au invins de doua ori pe Sturm Graz si au pierdut tur-retur cu Galatasaray si Panathinaikos, in ciuda unor jocuri bune.

Vria in care a intrat Dinamo a facut ca atacantul sa fie imprumutat in 2.Bundesliga, la Karlsruher SC. Desi a reusit 6 goluri in 11 meciuri jucate, unele dintre ele decisive pentru mentinerea clubului din Baden-Württemberg in liga secunda, nemtii nu au activat clauza de cumparare si acesta s-a intors in Stefan cel Mare, desi a avut oferte de la Ingolstadt si Energie Cottbus. A urmat un sezon ciudat, cu doua schimbari de antrenor si cu sanse reale la cupele europene, dinamitate insa de decizia conducerii de a pune tot lotul pe lista de transferuri. Cristea a fost mai mult rezerva lui Ionel Danciulescu, dar nu e o rusine din moment ce, in acel sezon, rivalul sau a batut recordul de prezente in Liga 1, depasindu-l pe Costica Stefanescu.

Cristea a petrecut sezonul urmator (2013-14) la FC Brasov, golurile sale fiind esentiale in salvarea de la retrogradare, apoi s-a transferat la Gabala, unde a stat doar jumatate de sezon, dar a terminat pe locul al treilea in prima liga din Azerbaidjan, calificand echipa in preliminariile Europa League. In urmatorul sezon, a ajutat-o pe Salernitana sa promoveze direct in Serie B, apoi a urmat o aventura nereusita la Martina Franca, tot in Liga Pro din Italia, pentru ca din 2015 sa se intoarca la CSMS / Poli Iasi. Cu iesenii a ajuns in sferturile de finala ale Cupei Romaniei (2015-2016, 2017-2018), a castigat de 2 ori play-out-ul, s-a calificat o data in play-off, a jucat in premiera pentru clubul moldav in preliminariile Europa League, a atins borna de 100 de goluri in Liga 1 a marcat golul victoriei cu 1-0 in fata FCSB-ului, care a hotarat soarta titlului in sezonul trecut.

Cristea a strans 349 meciuri si 100 de goluri in Liga 1 (in total, aproape 440 meciuri si 126 goluri), plus 14 meciuri la echipa nationala U21 si alte 10 pentru reprezentativa Romaniei de seniori. A fost mereu un fotbalist cuviincios si muncitor, care si-a facut de fiecare data treaba, fara excese in viata privata, fara sa epateze si fara sa astepte batai pe umar. In ciuda acestui fapt, din cauza asemanarii numelor, a stat mai mereu in umbra lui Adrian "Printul" Cristea, un jucator care i-a fermecat pe multi prin tehnica mai fina si prin aura data de o viata mondena agitata si o garderoba extravaganta. De altfel, multi ii incurca si astazi. Alergarea apasata, "pe calcaie", a lui Andrei, alura de om hotarat a acestuia, care nu ar parea nelalocului nici daca s-ar pregati sa treiere un camp cu grau sau sa se suie la volanului unui camion, nu a fost niciodata prea atragatoare pentru juniorii romani, care viseaza la Messi, Ronaldo, Neymar, Barcelona, Real Madrid, freze, smartphone-uri, fotomodele si bolizi de sute de mii de euro, inainte de a invata sa dea cum trebuie cu piciorul in minge. Dar Andrei Cristea ramane un model adevarat pentru tineri si unul pentru dintre cei mai constanti fotbalisti romani din ultimii 15 ani, iar un transfer la Craiova sau FCSB i-ar rasplati devotamentul si profesionalismul, fiind cireasa de pe tortul unei cariere corecte, nu bombastice.