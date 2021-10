"Crezi că te-au lucrat jucătorii?" Răspunsul lui Leo Grozavu a venit imediat

Leo Grozavu a reușit să facă din Sepsi una dintre cele mai bune echipe din Liga 1 în ultimii doi ani. Sezonul trecut a fost prezentă în play-off și le-a pus mari probleme candidatelor la titlu, însă în acest sezon antrenorul nu a mai avut lotul pe care și l-a dorit.

În vară au plecat 12 jucători importanți, iar evoluțiile au început să scadă. Patronul Laszlo Dioszegi a decis să-l schimbe pe fostul fotbalist de la Dinamo și Ceahlăul, iar Cristiano Bergodi a fost instalat pe banca trupei din Covasna.

"Crezi că te-au lucrat jucătorii?"

Invitat ieri la Look Sport, Leo Grozavu a fost purtat și către un subiect mai sensibil și a fost întrebat direct: "Crezi că te-au lucrat jucătorii?"

Tehnicianul nu a ezitat și a răspuns prompt.

"Nu poate fi vorba despre aşa ceva. Nu cred în astfel de lucruri, nu vreau să cred în ele. Jocul nu mi-a dat această impresie. Sigur, nu am avut rezultatele scontate, dar ultimele şase jocuri au fost jocuri în care statistica spune că am dominat adversarii, ne-am creat ocazii. Nu am marcat, nu am fost inspiraţi, au fost şi decizii care ne-au dezavantajat.

A fost un concurs de împrejurări, dar în niciun cazu nu m-au lucrat. Pe majoritatea i-am vrut eu. Nu cred în aşa ceva! Afli lucrurile după ce pleci. Când sunt în focul luptei încep să mă detaşez. Mi-a spus cineva care a jucat în Italia, Dorin Mateuţ, că în Italia trei zile după joc se vorbeşte despre etapă şi trei zile înainte de joc despre meciul care vine. Eu am doi ani jumătate de când nu citesc presa. Când sunt la meserie vreau să fiu conectat şi capacitat pe ceea ce fac eu", a declarat Grozavu, potrivit looksport.ro

Sepsi e pe 14 în Liga 1, cu 10 puncte după 13 etape.